Chauffeurs van straattaxi's staan stil bij dodelijk ongeval Uber-taxi

Ze reageren hiermee op het grote aantal dodelijke ongevallen waarbij chauffeurs zijn betrokken die rijden voor Uber.



Ze willen steun en medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. De actie is op initiatief van de chauffeurs van Toegestane Taxi Organisaties (TTO's), maar de moederbedrijven zeggen de actie te steunen.



Er wordt benadrukt dat het gaat om een vreedzame actie.



Uber-taxi

Aanleiding voor de chauffeurs om stil te staan bij de dodelijke ongelukken, is de aanrijding zondagochtend waarbij een 24-jarige vrouw om het leven kwam na zij werd aangereden door een Uber-taxi. De aanrijding was om vier uur 's nachts op de kruising van de Heemstedestraat en de Poeldijkstraat.



De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd: of de vrouw vanaf het vrijliggende fietspad is overgestoken zonder op te letten of dat de taxi te hard reed, is nog niet duidelijk. Wel is sprake van een onoverzichtelijk kruispunt waar vaker ongelukken gebeuren.



Verkeersveiligheid

Het ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag is het vierde ongeval in korte tijd waarbij een jonge taxichauffeur van Uber is betrokken. Thijs Emondts, General Manager voor Uber in Nederland, België en Luxemburg, zegt de serie dodelijke ongevallen serieus te nemen.



"We vinden het zorgelijk dat er in korte tijd meerdere verkeersongevallen zijn geweest en willen de uitkomsten van de politieonderzoeken met de autoriteiten bespreken. Veiligheid is prioriteit, daarom bekijken wij of we nog meer kunnen doen om de verkeersveiligheid te vergroten."