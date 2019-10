Chauffeurs tegenover eigen bedrijf bij de rechter: ‘Wij willen deze straffen ook niet’

Taxi's achter het Centraal Station. Beeld Lin Woldendorp

Taxi A Take is een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Dat betekent dat taxi's van het bedrijf onder andere gebruik mogen maken van taxistandplaatsen. De gemeente heeft strenge afspraken gemaakt met de taxi’s aangesloten bij TTO. Bij overtredingen, zoals het stoppen bij een volle standplaats, moet de organisatie waar de taxichauffeur voor werkt direct een sanctie opleggen aan de chauffeur. Bij de eerste overtreding wordt de chauffeur één week geschorst, bij de tweede overtreding binnen het jaar is de schorsing één maand en bij de derde overtreding wordt de chauffeur twee jaar uitgesloten van de TTO.

De voorzitter van Take A Taxi, Ruud Lagerwaard, vindt net als de chauffeurs dat de straffen disproportioneel zijn. “Wij zijn een voorstander van maatwerk. We hebben zelf dossiers van alle chauffeurs en als ze een overtreding maken roepen we ze naar kantoor en willen we zelf kijken wat er aan de hand is en of dit vaker gebeurt. Dan kunnen we zelf beslissen welke sanctie terecht is.”

Kort geding

Eerder verloor Lagerwaard een kort geding tegen de gemeente omdat hij het niet eens was met de sancties. De organisatie moet een dwangsom van 10.000 euro betalen als het zich niet aan de regels van de gemeente houdt. “Het klinkt cynisch, maar wij zijn blij dat de chauffeurs een zaak zijn begonnen tegen ons.”

Lagerwaard vindt dat de regels niet meer van deze tijd zijn, met de toename van onofficiële taxi's en organisaties zoals Uber op de markt. Zij houden zich volgens hem vaak niet aan de regels, maar worden daar ook niet voor bestraft. “Gisteren stond ik bij de standplaats achter het Centraal Station. Rond de standplaats zag ik overal Ubers en privépersonen klanten meenemen. Als een TTO-chauffeur op de verkeerde plek een klant meeneemt, wordt hij gelijk een week geschorst.”

Nieuwe regels

Wethouder Dijksma is bezig nieuwe regels op te stellen om het speelveld tussen de opstapmarkt, waar de TTO’s onder vallen, en de bestelmarkt, zoals Ubers, gelijk te trekken. Dit nieuwe handhaving- en taxibeleid gaat dit najaar nog naar de gemeenteraad.

De gemeente laat weten aanwezig te zijn bij de rechtszaak en de uitspraak af te wachten voordat er verdere mededelingen worden gedaan.