Chauffeurs leggen streekvervoer plat

Iets verderop staat Pat Murphy uit Florida te wachten op een bus naar Volendam, ook al. "Ik heb alles al gezien in Amsterdam, dus het leek me leuk ergens anders naartoe te gaan. Weet je zeker dat er geen bus gaat? Ik heb het nog nergens gezien of gehoord."



'Laatste redmiddel'

De echte drukte in de ochtendspits is de andere kant op, náár Centraal Station. Dat zag ook chauffeur Bert Wienelds, die niet meedoet aan de staking en deze ochtend met een van de weinige bussen tussen Purmerend en Amsterdam rijdt.



"Bij de haltes stonden veel mensen te wachten die van niets wisten. Ze vlogen me haast om de hals toen ik aan kwam rijden, zo blij waren ze."



Wienelds voelt niets voor de staking. "Dat vind ik het laatste redmiddel. Je kunt beter gewoon rijden en laten zien dat je vertraging oploopt omdat er te weinig tijd is. Dan ben je misschien wat later thuis, maar dan zien ze wel wat het probleem is."



Volgens Wienelds zorgt de staking voor spanning onder chauffeurs. "Er is een zwarte lijst met chauffeurs die niet meedoen. Ik zal daar ook wel op staan. Ach, ik doe gewoon m'n werk."



