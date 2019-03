Chauffeur waardetransport krijgt 6 jaar voor 'inside job'

Voor de overval zijn naast de chauffeur nog vijf mannen veroordeeld. Een van de veroordeelden is de broer van de chauffeur. Drie anderen zijn veroordeeld voor heling en witwassen.



Inside job

De rechtbank is ervan overtuigd dat de overval op de bestelbus, die plaatsvond op 15 december 2016 in het Vondelpark, een inside job is geweest. De bestelbus was namelijk niet herkenbaar als waardetransport. De overvallers moeten dus hebben geweten dat de bus kort voor hij vertrok was volgeladen met luxe goederen.



De bestuurder van de bus was daarnaast - kort nadat hij telefonisch contact had met een van de overvallers - afgeweken van de geplande route. Ook stonden de ramen open. Daardoor kon een van de overvallers de bijrijder van het busje bedreigen met een vuurwapen.



De overvaller stapte in en reed met de bestuurder en de bijrijder vanuit het Vondelpark naar een afgelegen plek. De bestelbus - volgeladen met kostbare sieraden en exclusieve horloges - werd daar door meerdere mannen leeggehaald en daarna, terwijl de bijrijder nog voor in de bus zat, in brand gestoken.



Huiszoeking

Drie weken na de overval trof de politie bij een huiszoeking een deel van de buit aan. Die huiszoeking stond los van de overval, en vond plaats na een melding binnengekomen van een geweldsincident. De 41-jarige bewoner is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden voor heling van de buit.



Op de gevonden buit zaten vingerafdrukken die naar andere verdachten leidden. Ook daar werden huiszoekingen verricht. Bij een 33-jarige verdachte trof de politie onder meer zes van de diefstal afkomstige horloges aan in een wasmand. Plus een contant geldbedrag van ruim 7000 euro en een kilo hennep. De man is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 90 dagen voor witwassen en het bezit van hennep.



Wajong-uitkering

De laatste verdachte die via de vingerafdrukken is veroordeeld, is een 28-jarige man. Hij krijgt een taakstraf van 1 maand voor witwassen en het bezit van hennep. In zijn woning werd een geldbedrag van 3500 euro gevonden. Ook bleek dat hij in een periode van vier maanden ruim 10.000 euro contant heeft uitgegeven, terwijl hij een Wajonguitkering van 960 euro per maand ontvangt. Hiervoor had hij geen aannemelijke verklaring.



De mannen moeten een schadevergoeding van ruim 265.000 euro betalen aan de distributeur van de luxegoederen, de vervoerder TNT en de bijrijder van de bestelbus. Twee verdachten zijn vrijgesproken.