Chauffeur verongelukte bus had voldoende rust

Dat blijkt uit onderzoek naar de tachograaf, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Gent.



"Hij had veertig uur rust voordat hij aan de rit begon, geen enkel probleem.'' Eerder bleek al dat de bestuurder niet had gedronken. De zaak komt volgens de zegsman wel voor de rechter, onder meer om te bepalen wie er aansprakelijk is.



Verwondingen

De bus was op weg van Amsterdam naar Londen en reed 's nachts ter hoogte van Aalter op een betonnen vangrail, waarmee een plek waar aan de weg wordt gewerkt wordt afgebakend. Daarvoor werd op borden langs de E40 gewaarschuwd.



"Mogelijk was sprake van een gebrek aan voorzichtigheid,'' aldus de woordvoerder. "Het zou kunnen zijn dat de rechter zegt dat de chauffeur beter had moeten opletten.''



Vier van de twintig inzittenden raakten zwaargewond, onder wie twee Nederlandse vrouwen. Zij verblijven nog in het ziekenhuis. De buschauffeur liep lichte verwondingen op, maar mocht het ziekenhuis snel verlaten.