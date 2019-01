Chauffeur van Uber betrokken bij dodelijk ongeval A9

Uber bevestigt dit tegenover de website TaxiPro.



Dat blijkt uit gesprekken die Uberchauffeurs met elkaar over het ongeluk voerden via een berichtendienst, schrijft TaxiPro.



Uber zegt volledig mee te werken aan het onderzoek naar het ongeval. Dit zou betekenen dat in zes weken tijd vier mensen zijn overleden na ongevallen waarbij Uberchauffeurs zijn betrokken.



Afgelopen weekend overleed een 24-jarige vrouw in Nieuw-West nadat ze was geschept. Op 6 december overleed een voetganger na een aanrijding op de Rozengracht met een Ubertaxi.



Volgens PvdA-raadslid Dennis Boutkan moeten er nu maatregelen volgen. "Ik verwacht van de Inspectie Leefomgeving en Transport om snel in actie te komen richting Uber. De werkwijze van Uber is onveilig en ongezond, chauffeurs verdienen te weinig en Uber jaagt de chauffeurs op via een app die afleidt van het verkeer. Dit moet stoppen."