Chauffeur ontvoering Insiya: 'Ik ben misleid door haar vader'

Geld nodig

Daniel C. (53), een kennis van medeverdachte S., zegt dat hij niet benaderd is om Insiya met haar vader te herenigen. "Ik was bezig met een ProRail project. En ik hoorde dat Hemani rijk was. We hadden geld nodig."



Op de vragen van de rechter geeft C., die door andere verdachten de organisator van de Operatie Barney wordt genoemd, geen antwoord. "U bent het brein van het verhaal," zegt men. Maar C.'s enige antwoord op alle vragen is: "Geen commentaar."



In operatie Barney stond geschreven wie welke taak had. In dat plan stond dat D.C., ook wel de Mexicaan genoemd, de organisator was.C. wil slechts excuses maken aan betrokkenen en dat is het enige wat hij kan doen, liet hij eerder in een verklaring weten.



Hij is via Amerika uitgeleverd aan Nederland. Hij woont in Amerika en werkt als leidinggevende in telecom-business en is opgeleid als ingenieur. Hij probeert zijn leven weer op de rails te krijgen en wil weer telegrafiebedrijven opzetten.



Hoe C. op de ontvoeringszaak terugkijkt? "Het is wat het is. Het is gebeurd."Spijt heeft hij wel. "Ook van wat het kind is overkomen."



De voorlopige hechtenis van C. wordt opgeheven.



Frederik S. (60) en zijn dochter Lizzy S. (26) konden of wilden geen vrij vragen voor de rechtszaak.



Bedreigd

Advocaat Nancy Dekens van Frederik S. (60): "Hij heeft geen vrij kunnen krijgen. Zijn baas weet niet van de zaak. Hij heeft last van alle media. Hij is bedreigd. Op sociale media heeft het enorme vlucht genomen. Hij heeft angst, ook om in beeld te worden gebracht."



De advocaat van Lizzy S.: "Mijn cliënt heeft zojuist een baan aanvaard. Zij kiest ervoor haar baan te behouden. Het was geen strategische keuze. Zij heeft ook last van media-aandacht."



De rechter was niet erg content met het wegblijven van vier van de zes verdachten. "Er staat veel op het spel. Je kunt toch een vrije dag nemen van je werk," aldus de rechter.



Moeder

Nadia Rashid, de moeder van Insiya, woonde de rechtszaak met haar broer en moeder bij en haar advocaat Peter Plasman.



De destijds twee jaar oude peuter werd in september 2016 met geweld uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd en naar India gebracht. Sindsdien leeft zij daar bij haar vader, die de hoofdverdachte in de ontvoeringszaak is.



Ontvoerder

De ouders van Insiya liggen al jaren in scheiding maar woonden in India. Moeder Nadia Rashid vertrok eind 2014 met haar dochter naar Nederland.



Tijdens een eerdere pro forma zitting bepaalde de rechter dat de twee Amerikaanse verdachten Robert B. en Daniel C. de rechtszaak in eigen land mogen afwachten. De 49-jarige B. kwam al eerder vrij, maar werd in januari opnieuw gevangengezet toen hij met een smoes probeerde een nieuw paspoort te krijgen. Zijn voorarrest is opgeheven omdat het anders langer dreigt te gaan duren dan een eventuele straf, aldus de rechtbank.



UItlevering

Daniel C. (53) zat in de Verenigde Staten al maandenlang vast. Hij werd in maart uitgeleverd aan Nederland en hier kort daarna door de onderzoeksrechter al onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.



De inhoudelijke behandeling is gepland op 22, 23, 24 en 29 en 30 oktober en 1 november.