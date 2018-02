Chauffeur die Celina (14) doodreed was 'onvoorzichtig'

Hij is altijd een zorgvuldige chauffeur geweest De advocaat van Van H.

De advocaat van de verdachte trekt de conclusie over de niet juist afgestelde spiegels in twijfel.



Volgens hem is het onderzoek gedaan met een dummy die stilzit, terwijl Van H. als chauffeur beweegt om in zijn spiegels te kijken of hij kan afslaan.



"Hij (de verdachte, red.) heeft haar niet gezien. Dat is het vervelende van dit verschrikkelijke ongeluk. (..) Het ongeluk is gebeurd, maar hij is altijd een zorgvuldige chauffeur geweest."



Van H. voegde eraan toe dat de zaak alleen maar verliezers kent.



Kruising aangepast

Na het ongeluk hebben buurtbewoners bij het stadsdeel aan de bel getrokken over de gevaarlijke kruising. Die is daarop aangepast.



Het fietspad is dichter bij de weg gelegd zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor automobilisten en niet meer schuilgaan achter geparkeerde auto's. Ook is een wachtstrook aangelegd, zodat fietsers voor de auto's moeten wachten op groen licht, in plaats van ernaast.



De zaak zal in de zomer inhoudelijk worden behandeld. Een exacte datum is nog niet vastgesteld.