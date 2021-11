Charlie Jansen (1951-2021): iconische beveiliger met wie de BN’ers wegliepen

Charlie Jansen.

“We riepen altijd ‘Hé grijze kaketoe!’ Omdat-ie grijs was, dat kaketoe was meer een kreet.” Zanger van het levenslied Robert Leroy (50) raakt vanuit het vliegtuig richting New York niet uitgepraat over Jansen. Dertig jaar geleden raakten ze bevriend toen Leroy elke vrijdag bij Café De Monico kwam, waar Jansen portier was. Ondanks dat Jansen erg op zichzelf was, nam hij Leroy later vaak mee naar zijn vader in Osdorp. “Even naar die ouwe, riep hij dan.”

Charlie Jansen werd in 1951 geboren in de Jordaan. Na de middelbare school deed hij zijn dienstplicht en werd hij buschauffeur in Osdorp. Nicht Jacqueline Jansen (55): “Toentertijd rolde je van het ene baantje in het andere.” Jansen werd later portier bij kroegen op en rond het Leidse- en Rembrandtplein: Het Feest van Joop, Café Bolle Jan, Café Kooper, Café De Monico; de lijst is eindeloos. Vrienden en familie omschrijven hem als een amicale uitsmijter die opstootjes rustig oploste. Leroy: “Ik heb Charlie nog nooit een klap zien geven, laat staan vechten.” Als Jansen niet voor de deur bij een café werkte, stond hij er zelf te feesten.

‘Reizen en beesten’

Volgens Jacqueline was hij dol op ‘reizen en beesten’. Midden jaren tachtig stond hij voor de deur van discotheek The Bios bij het Leidseplein toen een bevriende klant vroeg of hij meekwam naar Zuid-Afrika. Jansen heeft vervolgens vier jaar in Pretoria gewoond, waar hij hielp met het runnen van een eetcafé. Toen zijn nicht zwanger werd van haar eerste kind kwam hij gelijk terug naar Nederland. “Charlie en ik waren twee handen op één buik.”

Na weer een paar jaar als portier te hebben gewerkt, solliciteerde Jansen begin jaren negentig voor persoonsbeveiliger bij TSC security. Hij werd wat ouder en was wel toe aan wat anders, vertelt oud-leidinggevende Frank Smits (61). Door zijn rust en vriendelijkheid groeide hij al snel uit tot een geliefde beveiliger van artiesten als Frans Bauer en René Froger. Smits: “Charlie was als beveiliger niet zakelijk maar juist zorgzaam. Als hij iemand hoorde kuchen ging hij gelijk een glaasje water halen.”

Wolter Kroes had Jansen jarenlang als beveiliger bij concerten. “Als artiest kan je hartstikke nerveus zijn voor een concert. Waar andere beveiligers vaak stugge, stille figuren zijn, ging Charlie je juist geruststellen met een babbeltje en grapje.”

Corona

Jansen raakte regelmatig goed bevriend met de artiesten die hij bewaakte: hij kwam vaak over de vloer bij de Bauers en ging mee skiën met de Toppers. Ondanks die warme vriendschappen was Jansen erg op zichzelf. Niemand kwam bij hem thuis, behalve nicht Jacqueline en haar kinderen. Jacqueline: “Het was wat dat betreft een mysterieuze man.”

Sinds 2006 woonde Jansen in Osdorp, de laatste tien jaar van zijn leven werkte hij als toezichthouder op Urk. Dat was voor hem wat rustiger na de hectiek van alle concerten, vertelt oud-werkgever Mario Pardoen (53). Hij ging de barretjes en stranden af om te kijken of de jeugd zich gedroeg.

Drie weken geleden kreeg Jansen corona en ging hij snel achteruit. Hij was niet gevaccineerd, om dezelfde reden waarom hij nooit een griepprik had gehaald: hij was nooit ziek. Jacqueline: “Al die berichten van mensen die Charlie hebben gekend, en al die BN’ers die geraakt zijn: ik had nooit verwacht dat Charlies overlijden zo’n impact zou hebben.”