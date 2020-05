Chaos: top Haga Lyceum in zijn geheel naar huis gestuurd

Beeld ANP

Secretaris Sadrettin Karadag is woensdagavond de wacht aangezegd door voorzitter Mohammed Laamimach. Diezelfde Laamimach is vorige week geschorst door Karadag en directeur Soner Atasoy, die afgelopen maandag door Laamimach werd geschorst.

Dat alles roept vragen op over de rechtsgeldigheid van al die stappen; wie was wanneer en waartoe bevoegd? Waarschijnlijk moet een rechter uitsluitsel bieden. Maar zover is het nog niet.

Voor nu stellen Atasoy en Karadag, een vertrouweling van de directeur, dat zij Laamimach zaterdag hebben geschorst en dat hun daaropvolgende, respectievelijke schorsing en ontslag ongeldig zijn. Op zijn beurt stelt Laamimach dat zijn eigen schorsing ongeldig is en dat hij de enige resterende bestuurder is.

Kamer van Koophandel

Bij de Kamer van Koophandel was vanmorgen nog geen uitsluitsel te krijgen over de vraag wie nu in het bestuur zit. De stukken zijn ‘in behandeling’, vermeldde de website.

De Onderwijsinspectie weet ook niet wie het nu voor het zeggen heeft op de nabij station Sloterdijk gesitueerde school. De inspectie heeft het drietal gevraagd ‘per ommegaande’ te berichten wie nu het bestuur vertegenwoordigt en wie als schoolleider verantwoordelijk is voor het onderwijs.

In hun gisteren verstuurde antwoord schrijven Atasoy en Karadag aan de inspectie dat ze de stappen die Laamimach heeft gezet naast zich neerleggen. Tegelijkertijd betogen ze dat voor de inspectie ‘het meest haalbare’ is dat Laamimach en Atasoy zijn geschorst en dat secretaris Karadag nu moet worden beschouwd als vertegenwoordiger van de stichting. Atasoy is ‘ondubbelzinnig bevoegd de school te vertegenwoordigen’ en heeft ‘de leiding op de werkvloer’.

Ook kondigden ze aan dat de geschorste bestuursvoorzitter Laamimach woensdag door hen zou worden ontslagen. Als de inspectie desondanks Laamimach beschouwt als rechtmatig bestuurder van de school, houden Atasoy en Karadag de toezichthouder aansprakelijk voor alle mogelijke schade.

De bestuurlijke ruzie volgt op berichten dat Atasoy medewerkers van de onderwijsinspectie in de school heeft afgeluisterd. Atasoy ontkent dat dit in zijn opdracht is gebeurd. Over deze kwestie is de inspectie in gesprek met het Openbaar Ministerie, aldus een woordvoerder van de inspectie. Het gaat om een strafbaar feit waarop een maximumstraf van een half jaar staat.

Opstand van ouders

Betrokkenen op de school zeggen dat er een opstand van ouders gaande is tegen de ‘autoritaire’ Atasoy. Laamimach zegt Atasoy te hebben geschorst vanwege ‘ernstige signalen’. Atasoy zegt dat Laamimach moet vertrekken als voorzitter vanwege solistisch optreden.

De inspectie roept ouders, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen op zich te melden met verhalen over wat er op de islamitische school speelt. “We willen weten wat de ervaringen van de betrokkenen zijn, om het beeld dat we hebben te completeren,” aldus de woordvoerder. “We hebben de afgelopen tijd de nodige signalen ontvangen en streven naar complete beeldvorming.” Signalen worden altijd vertrouwelijk behandeld, aldus de woordvoerder.