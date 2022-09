Chaos Schiphol treft Ajaxsupporters: ‘4 uur wachten en nog je vlucht missen, wat een amateurs’

Ook Ajaxsupporters raakten maandag vast in de chaos op Schiphol. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Peter Korving (58) reisde met drie vrienden vanuit Scheveningen naar Schiphol voor hun vlucht naar East Midlands. Vandaaruit zouden ze met de trein naar Liverpool gaan. Na vier uur wachten in de rij bij Schiphol hebben zij hun vlucht gemist. “Er stonden zo’n zeventig à tachtig andere Ajacieden bij de gate. Ook zij hebben de vlucht gemist.”

Om de wedstrijd toch nog te kunnen bijwonen hebben de vier vrienden, die elk jaar twee uitwedstrijden meepakken, een snelle oplossing bedacht. “Wij hebben snel een trein geboekt van Amsterdam naar Londen. We vertrokken vanochtend om half negen uit Scheveningen en de trein komt vanavond om half twaalf aan in Londen. Het is in elk geval mooi klote.”

Prijzige oplossing

Sommige supporters volgen hun voorbeeld, maar niet iedereen wil en kan het extra geld neerleggen om de wedstrijd toch nog mee te maken. “Het is een prijzige oplossing. De kaarten zijn 250 euro de man voor een enkeltje, om nog maar te zwijgen over de hotelovernachting in Londen,” zegt Korving.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vluchten vanaf Schiphol geschrapt in verband met de lange wachttijden op de luchthaven. Dusan Tadic betreurt dat het fans van Ajax nog niet is gelukt om via Schiphol in Liverpool aan te komen. “We willen onze supporters hier bij ons hebben. Dit is niet goed van Schiphol,” zei de aanvoerder vlak voor de laatste training van zijn ploeg op Anfield voor het tweede groepsduel in de Champions League.

‘Amateurs’

Op Twitter zijn tal van teleurgestelde en boze reacties van afreizende en gestrande supporters te lezen. Twitteraar ‘bryanlahaya’ noemt Schiphol amateurs. Iemand anders plaatst een oproep om een creatieve oplossing te vinden voor drie op de luchthaven gestrande fans.

Fuck #Schiphol! 4 uur wachten en nog je vlucht missen! Wat een #amateurs! Nu met de trein naar Londen en hopelijk morgen verder naar #Liverpool @MikeVerweij @AFCAjax @AjaxFancare #livaja — AjaxHumor (@AjaxHumor) 12 september 2022

Bedankt @Schiphol voor het verzieken van onze trip naar Liverpool @ajaxlife. Amateurs! pic.twitter.com/kc2cBKoFdB — Bryanlahaya (@bryanlahaya) 12 september 2022

Beetje vergezocht maar proberen waard. Meer Ajacieden die hun vlucht niet hebben gehaald en nu niet naar de wedstrijd kunnen morgen? Mensen met een creatieve oplossing voor 3 verloren fans? #ajax #livaja #schiphol #liverpool @AjaxFancare @TheEuropeanLad @ajaxlife — Thijs Wiggers (@thijswig) 12 september 2022

Onderbezetting beveiligers

Op dinsdagochtend zijn er verschillende vluchten gepland richting Liverpool, Manchester, East Midlands en andere omliggende Engelse steden. Meerdere Ajax-supporters zullen ook op dinsdag afreizen naar Liverpool. Een woordvoerder van Schiphol kan niet met zekerheid zeggen dat de vluchten door zullen gaan. “De focus ligt nu op maandagavond en de zorg dat alle passagiers hun vlucht zullen halen,” aldus een woordvoerder omstreeks 19.30. Hierna zijn online diverse berichten te lezen waarin passagiers klagen over gemiste en gecancelde vluchten.

De chaotische situatie op het vliegveld is te danken aan een onderbezetting van beveiligers. “Maandag waren er te weinig beveiligers aan het werk, bijvoorbeeld door ziekte. We proberen altijd een goede verhouding tussen passagiers en beveiliging neer te zetten door een nauwe planning, maar vandaag liep dat mis,” aldus de woordvoerder.