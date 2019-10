Chaos rond Stationsplein naar hoogtepunt (maar óóit zal het werk af zijn)

Op en rond het Stationsplein is het de komende anderhalve week nog chaotischer dan de Amsterdammer van deze plek gewend is. Ooit, óóit, zal het werk aan de voorkant van CS af zijn, maar voorlopig overheerst de overlast.

Buispalen, damwanden en mastsokkels: er moet van alles de grond in aan de voorkant van het centraal station. Er komt een fietsenstalling voor 7000 fietsen. De onderdoorgang van het spoor wordt aangepakt. Er komt nieuw tram­spoor en er komen nieuwe ov-haltes, nieuwe steigers en kades, om maar een paar aandachtspunten te noemen.

Elk deelproject is op zichzelf al van dien aard dat het stevige opstoppingen zal veroorzaken. Bij de huidige werkzaamheden voor CS komen al die deelprojecten samen in tijd en in plaats. Het gevolg is, natuurlijk, een chaotische toestand. Van de dagelijkse oost-westfietser, die de routes toch al niet voor het uitzoeken heeft, wordt het uiterste gevraagd om de hinder het hoofd te bieden.

De verkeersregelaars hebben er hun handen vol aan op en rond het Stationsplein. Doordat het herfstvakantie is, neemt de stroom voetgangers gedurende de middag stevig toe. Richting CS staan zij met tientallen tegelijk op het fietspad te wachten op groen licht. Kruisend fietsverkeer manoeuvreert zich zo goed en zo kwaad als het kan tussen de drommen voetgangers door. Eén verkeersregelaar moet hier het verkeer in goede banen leiden, maar in zijn eentje kan hij hier het werk gewoonweg niet aan.

Klaar voor de toekomst

Dat het aan de voorkant van het station niet fijn is, dat je hier alleen maar bent als je er echt moet zijn en er zo snel mogelijk weer weg kunt, is al zo ongeveer sinds mensenheugenis het geval. Op en rond dit plein wordt gewerkt, eigenlijk zo ongeveer altijd. Het is een plek die continu onder constructie is, waaraan onafgebroken wordt gewerkt om hem toekomstbestendig te maken.

Het project met de naam De Entree bestaat uit werkzaamheden op ongeveer 45 locaties. Een daarvan is de Prins Hendrikkade, van het kruispunt van de Martelaarsgracht tot aan de Kamperbrug. Maar geen enkele plek hier zal aan de Marie Kondoachtige opruimwoede van de gemeente ontsnappen. Het is ‘best ingewikkeld’, zegt omgevingsmanager Anouk Busger. “Op deze plek moet je enorm puzzelen, want mensen zullen er toch langs moeten.”

Het zal vooral wennen zijn, zegt Busger. “Amsterdamse fietsers zijn erg van het doorfietsen, daarom hebben we de eerste dagen de nodige verkeersregelaars ingezet.

De stip aan de horizon maakt het de moeite waard, zou je kunnen afleiden uit artist impressions die de gemeente heeft laten maken. Meer water, meer groen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer is al in de zomer van 2018 verbannen van deze plek, de bussen en de taxi’s hebben een plekje achter het station gekregen. Het hele plein zal worden betegeld met duurzaam natuursteen, net als de Rode Loper (de route richting De Munt) en de IJzijde.

Echt dramatisch

Maar voordat het beter wordt dan het was, zal het eerst nóg slechter zijn dan het is. Als straks ter hoogte van het Victoria Hotel een aanzienlijk deel van het Prins Hendrikplantsoen wordt uitgegraven om het Open Havenfront groter te maken, zou het wel eens écht dramatisch kunnen worden. De speelruimte voor de bouwers die er nu nog is, zal tegen die tijd compleet zijn verdampt. Hoe fietsers en voetgangers dan hun weg kunnen vinden, is de vraag.

En ook dan is de ellende nog niet afgelopen. Als in 2023 het Open Havenfront eenmaal klaar is, beginnen waarschijnlijk de werkzaamheden aan de sporen.