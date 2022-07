Chaos op de Zuidas heeft nu ook WTC te pakken: renovatie duurt geen 3 maar 15 jaar

De Zuidaschaos torpedeert de nieuwbouwplannen van het WTC, maar de eigenaar zet ze toch door. Alleen niet in drie maar in 15 jaar.Fotografie: Jean-Pierre Jans Beeld Jean-Pierre Jans

Dat heeft de eigenaar van het complex, CBRE Investment Management aan de gemeente laten weten. Maandagavond worden omwonenden ingelicht over de nieuwe plannen.

Daarmee is ook het World Trade Center (WTC) slachtoffer van de Zuidaschaos. Plannen om bij station Amsterdam Zuid snelweg, spoor- en metrolijnen en station aan te pakken liggen al jaren nagenoeg stil nadat de oorspronkelijke aannemer na een conflict met Rijkswaterstaat van de bouwwerf van dat Zuidasdok is gestuurd.

Niet alleen loopt daardoor de voorgenomen uitbreiding van het aantal sporen, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en verbreding en in een tunnel leggen van ringweg A10 jaren vertraging op, ook rondom het Zuidasdok zijn de gevolgen groot. Zoals bij het WTC.

Vlak voor de corona-uitbraak lag er een kant-en-klaar plan om het uit oudste deel van het uit 1985 stammende complex flink onder handen te nemen. Torens A en C, die het dichtst tegen de A10 liggen, moesten worden gesloopt en vervangen door drie nieuwe, hogere en slanke torens. Toren B, aan de kant van de Strawinskylaan, zou hetzelfde lot ondergaan.

Omdat de ingreep deels naast de bouwwerf van het Zuidasdok moest plaatsvinden, was haast geboden; beide megaprojecten konden niet gelijktijdig worden afgewikkeld. Oorspronkelijk had de WTC-verbouwing in de eerste helft van 2023 moeten starten, zodat het werk eind 2026 klaar kon zijn, op tijd voor de ondertunneling van de Zuidas.

Uitgesteld

Maar door de ruzie bij Zuidasdok en vanwege de coronapandemie stelde eigenaar CBRE Investment Management (IM) de investering, die bekostigd moet worden met instemming van beleggers in het kantorenfonds waar het WTC in is ondergebracht, uit. Nu de ontwerpen weer uit de la kunnen, lopen de oorspronkelijke plannen spaak vanwege de Zuidasdokperikelen.

CBRE IM heeft begin deze maand de gemeente op de hoogte gesteld over de nieuwe plannen en informeert maandagavond omwonenden tijdens een bijeenkomst. De noodgedwongen bijgestelde ingreep gaat nog steeds uit van een uitbreiding van het ruim 170.000 vierkante meter tellende WTC-complex met nog eens 55.000 vierkante meter kantoorvloer, goed voor tussen de 2200 en 3600 extra werknemers.

Alleen wordt niet in één keer alles in ruim drie jaar gebouwd, maar in drie delen uitgesmeerd over — vanaf 2024 — vijftien jaar. “De omvang van de plannen blijft hetzelfde,” zegt Jurre van Driel van CBRE IM, “maar de tijdsspanne wordt anders. Op een gegeven moment hebben we geen ruimte meer om te bouwen, omdat men aan de slag gaat met het Zuidasdok. Daar zullen wij dan weer op moeten wachten.”

Er wordt nu begonnen met toren A, het dichtst bij station Zuid. De bestaande toren wordt alsnog gesloopt en vervangen door nieuwbouw van maximaal 93,5 meter hoog. “We hebben nog eens goed gekeken wát we slopen. De fundering en kelder hergebruiken we. Dat scheelt ook bouwtijd. We hebben te maken met een krap schema vanwege die werkzaamheden aan het Zuidasdok.”

Openbaar atrium

Naast de A-toren wordt ook het atrium van het WTC grondig aangepakt. “Dat komt straks terug als meer openbare ruimte, met functies voor gebruikers van het WTC en voorbijgangers. Het niveau aan voorzieningen wordt uitgebreid. Het wordt opener dan het nu is. Daar willen we ook omwonenden bij betrekken.”

In de tweede fase is de naastgelegen toren C aan de beurt en op de langere termijn ook toren B, die aan de Strawinskylaan ligt. Die lange termijn kan er volgens Van Driel toe leiden dat de vervolgplannen worden bijgesteld. “Binnen zo’n periode is er altijd een risico dat bijvoorbeeld de kantorenmarkt verandert.”

De ingrepen zijn onontkoombaar, zegt hij. “Jarentachtiggebouwen zijn niet meer up-to-date. We moeten ons hele complex verduurzamen en CO 2 -neutraal maken.” Daarnaast is het kantoorgebruik flink veranderd, mede met de doorbraak van thuiswerken.

“Mensen komen nog steeds graag naar kantoor, zeker bij onze huurders. Maar ze doen er andere dingen dan voorheen. Medewerkers en bedrijven zitten niet alleen maar achter het bureau, ze willen elkaar ontmoeten, samenwerken, meer cohesie met het bedrijf. Daar moet je ook de faciliteiten voor bieden. Daarvoor moeten verdiepingen een andere omvang hebben en moeten er meer voorzieningen komen.”

Woonruimte

Daarnaast wil het WTC, waarvan de bruikbare kantoorruimte vrijwel geheel is verhuurd, simpelweg groeien om meer huurders te kunnen trekken. Ook wordt er na bijna veertig jaar heel anders aangekeken tegen kantoorgebieden. “De gemeente wil een 24/7-wijk maken van de Zuidas, maar wel met een concentratie van grootschalige kantoorgebouwen.”

Een van de opdrachten die CBRE IM van de gemeente heeft meegekregen is het ontwikkelen van woonruimte in het complex. “Dat zal bij Toren A nog niet het geval zijn maar bij de plannen voor toren B zullen we daar zeker naar kijken.”

Dat de werkzaamheden veel langer gaan duren dan in de oorspronkelijke plannen, heeft volgens hem geen negatieve gevolgen voor de exploitatie van het WTC. “We zijn gewend om over langere termijnen te kijken. Dit soort projecten doe je niet in één of twee jaar. En we exploiteren het complex al 35 jaar.”

De definitieve plannen voor toren A worden, na overleg met bewoners en gemeente, dit najaar vastgesteld, waarna nog inspraak plaatsvindt. “We willen ergens in november een ontwerp presenteren.” Bij de vorige plannen maakten omwonenden zich vooral druk over de verdere uitbreiding van het aantal kantoren, de zon en overlast tijdens de bouwtijd.

Eind dit jaar wordt Tower Ten, de uitbreiding van het WTC aan de kant van de Beethovenstraat waaraan al vijf jaar wordt gewerkt, opgeleverd.