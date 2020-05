Chaos met terrasregels: ‘We zijn voor de gek gehouden’

Personeel van pizzarestaurant Il Primo in de Reguliersdwarsstraat meet precies uit waar de terrastafels mogen staan Beeld Eva Plevier

“Eerst moesten we twee keer 1,80 meter doorloopruimte vrijhouden,” zegt voorzitter Eward Koning van de BIZ Reguliersdwarsstraat. “En vanochtend kregen we doodleuk te horen dat het voor de zekerheid toch maar 4,60 meter wordt. Dan kan je hier de hele straat meteen weer sluiten. Dan wordt het een terrasinkrimping.”

De ondernemers in de uitgaansstraat praten al twee weken met ambtenaren over de herstart. “Dat ging heel goed, totdat je de plannen indient en je ze terugkrijgt met de eis dat er voor elk terras tot op de centimeter nauwkeurig moet worden aangeven hoe de situatie was en hoe hij gaat worden. En dat voor 43 terrassen apart. Terwijl juist is beloofd dat gezamenlijke plannen bevoordeeld worden.”

De straat nodigde daarop de gebiedsmakelaars, ambtenaren met kennis van de buurt, uit om te komen kijken. “Maar dat mocht niet, zeiden ze. Vanwege de corona moeten ze thuiswerken.” Dus stallen de ondernemers hun terras nu demonstratief alvast op proef uit, met de rolmaat in de hand.

Op de rijbaan

Het is meten en schuiven bij pizzeria Il Primo, aan de smalste kant van de Reguliersdwars het stuk waar nog wel auto’s mogen rijden. “Ik heb hier nog maar negen tafeltjes staan, vooral voor twee personen,” zegt de ondernemer. “Nu haal ik er misschien vijf, met een extra rij ervoor. Die komt dan wel op de rijbaan, maar met net voldoende afstand tot de overzijde. Als ik er nou ‘viertjes’ van kan maken, zou het nog schelen.”

“Er is nu veel commotie om de regels,” zegt Eveline Doornhegge van Horeca Nederland Amsterdam. “Het voelt een beetje alsof we voor de gek zijn gehouden. Voorschriften die volstrekt duidelijk zijn, worden bij verschillende plannen verschillend geïnterpreteerd.”

“Er zijn al gebiedsmakelaars die voorstellen afwijzen omdat er onvoldoende overleg met bewoners en naaste ondernemers zou zijn geweest. De een wil een verslagje, de ander ondertekende verklaringen. En we weten allemaal dat overal wel een bewoner is die overal tegen is. Kan die dan de hele boel ophouden? We moeten zo ver mogelijk wegblijven van die mediation die in deze plannen zit. Dat gaat weken duren.”

‘Niet meteen handhaven op de centimeter’

De chaos is volgens haar niet nodig. “Dit komt niet uit de lucht vallen,” zegt ze. “Er lagen al aanvragen, die zijn al in behandeling. Maar het is nu heel onduidelijk er wordt niet met dezelfde maten gemeten. Het moet niet te zwart-wit worden gezien.”

“Nog voordat we wisten hoe de regels er uit zouden zien, hebben we een procedure bedacht om zo flexibel mogelijk al die initiatieven te beoordelen,” zegt voorzitter Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum, “Nu meer duidelijk wordt hoe we daarmee om kunnen gaan, kunnen we ook pas echt beoordelen. Daar proberen we zo flexibel mogelijk naar te kijken, maar wel met inachtneming van de afstandsmaatregelen.” Ze stelt de ondernemers gerust: “We gaan niet vanaf maandag direct handhaven op de centimeter.”

“Ik verwacht een zo redelijke opstelling van iedereen. Ook van onszelf en van bewoners. Maar we moeten wel van te voren weten wat de omgeving ervan vindt. Het is ook in het belang van ondernemers dat ze dat gesprek met bewoners aangaan.”

Haast geboden

Het stadsdeel wordt nu overspoeld met plannen. “We vergaderen daar twee keer per week over, we hebben er nu 25 plannen doorgesproken en de volgende 25 doen we snel,” zegt de bestuursvoorzitter. “Soms vragen we aanpassingen. Wij zijn ons heel erg bewust dat er haast is geboden. Daar gebruiken we de gebiedsmakelaars ook voor. Die kennen de buurt. Ik reken erop dat we binnen twee weken al ver gevorderd zijn.”

Geert te Natris van restaurant Garlic Queen in de Reguliersdwarsstraat ziet het desondanks somber in. Hij heeft net uitgemeten dat er maximaal vier tafeltjes met elk twee stoelen op zijn terras passen. “Normaal kan ik er twaalf man hebben. Binnen ga ik van 32 naar 16. Daar ga ik het niet mee redden. Normaal doe ik op een volle avond 1500 euro, nu misschien de helft. Maar mijn huur van 4000 euro is alleen uitgesteld. Op deze manier halen we de winter niet.”