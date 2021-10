Chaos in Weesp: stadsbestuur ruziënd richting fusie met Amsterdam

Gemeentehuis Weesp. Beeld SOPHIE SADDINGTON

Vier maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen is D66 boos uit de coalitie gestapt nadat de lokale partij WSP Katinka Hilders-van de Wetering van oppositiepartij CDA naar voren heeft geschoven als kandidaat voor het wethouderschap.

Hilders wordt de vervanger van Astrid Heijstee die Weesp volgende maand verlaat om burgemeester te worden van Kaag en Braassem. De kandidatuur van de fractievoorzitter van het CDA kwam voor de coalitiegenoten als een verrassing, en met name voor D66 als een ijskoude douche.

“Wat ons betreft was er geen nieuwe wethouder gekomen,” zegt fractievoorzitter Saskia ter Kuile. “We praten over een periode van zestien weken. Toen onze wethouder Léon de Lange in mei naar Landsmeer ging om daar burgemeester te worden, is er ook geen vervanger gekomen.”

Onverteerbaar

Dat WSP met een kandidaat van oppositiepartij CDA op de proppen komt, vindt Ter Kuile onverteerbaar. “Het uitgangspunt was dat we als coalitiepartijen samen zouden zorgen voor een goede overgang naar Amsterdam. Dat is 3,5 jaar goed gelukt en dan gebeurt dit.”

Daarin speelt mee dat de fractie van het CDA de afgelopen jaren voorop ging in de strijd tegen de fusie met Amsterdam. Ter Kuile: “Het woord kritisch is niet op zijn plaats. Het was ronduit destructief. Men aarzelde niet om allerlei angstbeelden bij de inwoners op te roepen.”

Voorman Lars Boom van de WSP vindt dat D66 overdrijft. “Het CDA had een kritische houding, maar die kunnen we best gebruiken. Katinka Hilders heeft zich als een van de weinige raadsleden verkiesbaar gesteld voor de bestuurscommissie. Ze kan zich als wethouder vast inwerken.”

Geen genade

Boom benadrukt dat een eerder voorgestelde kandidaat uit WSP-gelederen geen genade vond in de ogen van coalitiegenoten D66 en GroenLinks. “Dat was voor ons als grootste partij aanleiding om out of the box te denken, en ook eens met de oppositie te gaan praten.”

WSP wilde per se een vervanger voor Heijstee. “We zijn deze raadsperiode met vier wethouders begonnen. Om dan met twee te eindigen,” aldus Boom. “We hebben een sterk college nodig. Ik heb D66 laten weten dat de fractie nog steeds van harte welkom is bij de vergaderingen.”

De kandidatuur van Hilders moet nog naar de gemeenteraad. Die spreekt zich op 11 november uit over de voordracht. De verwachting is dat de raad met een kleine meerderheid het licht op groen zet voor de nieuwe wethouder.