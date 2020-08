Chaos door fietsers op rijbaan: J.P. Heijestraat is ‘linke boel’

Aan de officiële criteria voor een fietsstraat voldoet de Jan Pieter Heijestraat niet. Beeld Aziz Kawak

Vanuit de Borgerstraat komt hij moedig aanfietsen, maar als een grote vrachtwagen voor hem verschijnt houdt Jan Willem de Jonge (73) het na twintig meter op de rijbaan van de Jan Pieter Heijestraat in West voor gezien. “Linke boel, met al die auto’s en grote vrachtwagens,” zegt hij terwijl hij zijn fiets aan de kant zet. Een jong blond meisje dat net zo in de war is van de situatie, kan nog net voor hem uitwijken.

In de Jan Pieter Heijestraat moeten, net als in de Eerste van Swindenstraat, fietsers nu al twee weken op de autorijbaan. Op die manier kunnen voetgangers afstand van elkaar bewaren in verband met het coronavirus. Maar het leidt tot onveilige verkeerssituaties: De Jonge mijdt nu liever de straat.

‘Fietsstraat’

Ook heeft de straat de benaming ‘fietsstraat’ gekregen. Officieus, want aan de echte voorwaarden voor een fietsstraat voldoet ‘ie niet, zegt Florrie de Pater van de Fietsersbond Amsterdam. “Zo moet de straat breed genoeg zijn en mogen er maximaal 2500 auto’s per etmaal passeren,” zegt ze. Dat aantal wordt in de Jan Pieter Heijestraat doorgaans al voor zeven uur ‘s avonds bereikt, blijkt uit cijfers van de gemeente.

Fietsstraat of niet, de bewoners lijken slecht geïnformeerd. “Wij lazen het in de krant,” zegt de 63-jarige Marcel Touber, die al dertig jaar in de buurt woont. “Er is niets van een briefje in de bus gedaan.” De maatregel blijft tot 31 oktober van kracht. “Het is nu vakantie, maar ik houd m’n hart vast voor wanneer de schoolkinderen hierlangs moeten fietsen.”

Aan de andere kant van de straat zitten de 57-jarige scootmobielrijder Carla Gaarlandt en de 47-jarige rolstoelgebruiker Gad Grunwald op het terras van café Kashmir Lounge. “Ik weet niet of ik nou op het fietspad moet of op de stoep,” zegt Gaarlandt. Als overlever van longkanker zit ze in de risicogroep. “Maar ik ben door deze maatregel juist banger voor besmettingen. Op de rijbaan zit je dichter op elkaar,” zegt ze. “Ik ben nu juist banger voor ongelukken dan besmettingen,” zegt Grunwald.

Omwille van het overzicht gaat de gemeente enkele verkeersborden verwijderen. Beeld Aziz Kawak

Overigens zijn de begunstigden van de maatregel – de voetgangers – zich vaak niet bewust van de extra ruimte: het fietspad, nu dus voetpad, is bij elke kruising met betonblokken afgesloten. “Het lijkt daardoor alsof er net een terroristische aanslag is gepleegd,” zegt omwonende Liselot Hendriks (41). “Ik word er een beetje verdrietig van.”

Marieke de Lange, voorzitter van de buurtgroep, benadrukt dat er ook mensen zijn die het prettig vinden dat er meer ruimte is voor voetgangers. “Maar alleen al de vele busjes en vrachtwagens maken het onveilig.”

Wat kan er beter? Wellicht kunnen de verkeerslichten aangepast worden op de Overtoom, zodat auto’s en fietsers niet in een flessenhals terechtkomen, stelt ze voor. “Of je zorgt ervoor dat kwetsbare fietsers alsnog op het fietspad terechtkunnen,” zegt De Pater.

Menukaart

Een woordvoerder van wethouder Dijksma (Verkeer) laat weten dat de situatie in de Jan Pieter Heijestraat slechts één van de vele mogelijkheden is op de ‘menukaart’ om de openbare ruimte tijdelijk te herinrichten.

De gemeente is in gesprek met de buurt. De eerste stappen zijn, naar aanleiding van een schouw vorige week, al genomen: zo gaat de gemeente enkele verkeersborden verwijderen om overzicht te bewaren, extra symbolen op de fietspaden aanbrengen en de betonblokken laten vervangen door bloembakken.