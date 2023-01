Chaos bij Waternet steeds groter: 200 miljoen euro belastinggeld mogelijk niet meer geïnd

Het hoofdkantoor van Waternet. Beeld Daphne Lucker

Raadslid Diederik Boomsma (CDA) wees hier woensdag op, toen de gemeenteraad het onderwerp deelnemingen besprak. Waternet heeft al jaren problemen met het innen van belastingen door ict-problemen. De gemeente zit in het bestuur van Waternet, waardoor het ook verantwoordelijk is voor de gang van zaken.

Volgens Boomsma verliest Waternet miljoenen euro’s doordat achterstallige heffingen na een jaar niet meer kunnen worden opgelegd bij Amsterdammers en bedrijven. “Er gaat echt heel veel mis bij Waternet. Ze hadden die ict-problemen en ik begrijp dat het nog 3,5 jaar gaat duren om de problemen rondom de achterstanden op te lossen. Dat zou tot een verlies van naar schatting zeker 200 miljoen euro in belastingen leiden, omdat je na een jaar niet meer kunt innen.”

Wethouder Shula Rijxman (Deelnemingen) wilde niet uitgebreid op de kwestie ingaan, maar zei wel dat de gemiste belastinginkomsten de gemeente niet zullen raken. Rijxman: “Het klopt dat er een probleem is en dat we daar naar aan het kijken zijn. Maar het is een probleem waar we op afstand van staan, omdat het niet binnen de gemeente gebeurt.”

Wel of niet verantwoordelijk

Stichting Waternet is in 2006 opgericht en wordt naast de gemeente ook bestuurd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Waternet heeft als taken om onder meer schoon drinkwater te verzorgen in de stad, de grachten en leidingen schoon te houden en bruggen en sluizen te onderhouden.

Rijxman zei dat Waternet formeel niet onder de gemeente valt, omdat de stichting een ander bestuursorgaan is. Maar in dat bestuur maken AGV, de gemeente en een aangesteld bestuurslid de dienst uit, waardoor Amsterdam volgens Boomsma voor de helft verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de stichting.

Rijxman bleef erbij dat het Amsterdam niet gaat raken, waarna ze verwees naar wethouder Melanie van der Horst. Zij zit namens Amsterdam in het bestuur van Waternet en is betrokken bij de problemen die zich hier al jaren afspelen, maar was tijdens het debat afwezig. Rijxman zegde een brief toe met de laatste stand van zaken.

Reduceren schuldpositie

Het is al langer onrustig binnen Waternet. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – dat waterbeheertaken voor de gemeente Amsterdam uitvoert – kampt met forse geldproblemen, terwijl de waterschapsbelastingen de enige inkomstenbron zijn. Mochten deze inkomsten inderdaad verloren gaan, dan is dat een grote domper voor de stichting.

AGV had vorig jaar al de hoogste schuldenlast van alle waterschappen in Nederland. Het eindigde met een tekort van circa 3 miljoen euro. De totale schuldenlast bedraagt ruim 800 miljoen euro, bijna vier keer zoveel als het waterschap jaarlijks netto ontvangt aan belastingen. Andere waterschappen vinden hooguit 2,5 keer zoveel acceptabel.

Provincie Noord-Holland is toezichthouder. Daar leven zorgen over de schuldpositie van het waterschap, meldde een woordvoerder van Gedeputeerde Staten vorig jaar. “In onze laatste brief over de begroting van het waterschap hebben wij het bestuur geadviseerd nadrukkelijk aandacht te besteden aan het reduceren van de schuldpositie.”