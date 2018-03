Chaos bij metro: treinen te lang voor station CS

Met de naderende aanschaf van de M7 rijden er straks vier types treinen op het qua omvang bescheiden Amsterdamse metronet, met van elkaar afwijkende kenmerken en lengtes. Dat is niet in alle opzichten handig, zegt Hoite Detmar, directeur van de gemeentelijke Dienst Metro en Tram: "Het valt niet te ontkennen één treintype makkelijker zou zijn. Qua systeem, qua onderhoud. Er zijn ook andere redenen om meerdere typen te hebben."



Het gaat om veel geld. Aan het materieel is sinds 2008 meer dan 300 miljoen euro uitgegeven. Op dit moment loopt de aanbesteding voor dertig nieuwe M7-metrovoertuigen ter waarde van zo'n 200 miljoen.



Lange tijd streefde het stadsbestuur een uniform treintype na. "Hoe groter de standaardisatie, hoe lager de totale kosten van het ontwerp, aanschaf en onderhoud en hoe efficiënter en flexibeler de exploitatie," aldus toenmalig wethouder Mark van der Horst in 2006.



In 2012 gelastte Eric Wiebes - nu minister van Economische Zaken en Klimaat, destijds wethouder - een ommezwaai; hij wilde kortere metro's kopen van 60 in plaats van 116 meter, en daarmee vaker rijden. Hij gebruikte dezelfde argumenten als zijn voorganger: het is goedkoper.



"Een metro die twee keer zo lang is, kost ook twee keer zo veel. In aanschaf, onderhoud én in energieverbruik," zei Wiebes in Het Parool. "Rijden met halfvolle, lege metro's is duur." De kortere metro's zijn bovendien flexibeler, betoogde Wiebes. In de spits kan met twee gekoppelde stellen worden gereden, daarbuiten met een enkele trein.



De GVB-leiding steunde de wethouder. Critici waarschuwden dat kortere treinen doorgaans duurder zijn in aanschaf. Ze vergen extra personeelsinzet en (ont)koppelen is tijdrovend.



Een kort toestel gaat, kortom, in tegen de internationale trend: lange metro's van standaardformaat. Dat is wenselijk voor invoering van volautomatisch rijden, waarbij metro's op de centimeter nauwkeurig stoppen bij deuren op de perrons. Barcelona en Parijs hebben dat al.



Ook politieke partijen in Amsterdam zetten eind 2016 vraagtekens bij de kortere metro's. Ze voorzagen dat het GVB alleen in de weekenden ontkoppeld rijdt en betwijfelden de kostenvoordelen. Met de kleinst mogelijke meerderheid kreeg de huidige verkeerswethouder Pieter Litjens groen licht voor de aanschaf van 30 korte M7-stellen.



De afwijkende lengte bemoeilijkt de installatie van het beveiligings- en besturingssysteem. Alle verschillende technische kenmerken en lengtes van de metrotreinen moeten in de software staan. Bij elke geringe wijziging verandert alles.



Producent van de software is de Franse spoor- en treinbouwer Alstom. De bedoeling was met de opening van de Noord/Zuidlijn een nieuw beveiligingssysteem te introduceren voor het hele metronetwerk. Maar vorig jaar zei Alstom meer tijd nodig te hebben.



Het oude systeem, dat op zijn laatste benen loopt, blijft voorlopig op het bestaande netwerk. Alleen de Noord/Zuidlijn krijgt vanaf de beoogde opening (22 juli) het nieuwe systeem. Dat is ingewikkeld, omdat de Noord/Zuidlijn op station Zuid het bestaande metronet kruist, met dat verouderde beveiligingssysteem. De introductie van weer een nieuw type trein, de M7, maakt het nog complexer.