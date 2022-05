Change= procedeert tegen huurder die weigert te vertrekken vanwege toegezegde contractverlenging

Het complex van Change= op het August Allebeplein in West waar huurders zich vorig jaar hebben verzet tegen een extreme verhoging van de servicekosten. Beeld Jean-Pierre Jans

De huurder, die graag anoniem wil blijven, behoort tot een groep huurders van Change= in Nieuw-West die vorig jaar november niet akkoord is gegaan met een verdrievoudiging van de servicekosten. Ze storneerde de nieuwe afschrijving van ongeveer 166 euro en bleef het oude bedrag betalen, dat rond de 50 euro lag. Diverse andere huurders volgden dit voorbeeld, in afwachting van een nieuwe uitspraak van de huurcommissie over de verhoogde servicekosten. Half maart ontving de vrouw bericht dat haar tijdelijke huurcontract werd opgezegd.

Community

Change= liet destijds via advocaat Royce de Vries schriftelijk weten dat het besluit om een huurcontract niet te verlengen ‘niet lichtvaardig wordt genomen’. Volgens Change= hebben huurders niet het recht de servicekosten niet te betalen, ook al ligt de zaak nog bij de huurcommissie.

De vrouw betaalde na de aangezegde opzegging van haar huurcontract alsnog de gestorneerde servicekosten in de hoop dan toch in het pand te mogen blijven wonen. Daarop ontving ze bericht dat ‘de uitgebrachte aanzegging einde huurovereenkomst’ was ingetrokken. Kort voor het verstrijken van de termijn voor het opzeggen van het tijdelijke huurcontract, ontving ze tot haar verrassing alsnog bericht dat het contract niet verlengd zou worden, nu ‘omdat ze niet binnen de community’ zou passen.

Het oordeel dat ze niet meer in de community paste was tot stand gekomen naar aanleiding van een kritisch bericht dat ze in een besloten Facebookgroep had geschreven, bevestigden medewerkers van Change= haar in een gesprek dat ze heimelijk opnam. Delen van dat gesprek zijn te horen geweest in een aflevering van tv-programma Kassa.

Dagvaarding

De vrouw, die volgens Change= op 30 april haar woning had moeten verlaten, is inmiddels gedagvaard door de verhuurder. Die eist bij de rechter dat de vrouw voor elke dag dat zij na 30 april de woning niet heeft verlaten 500 euro betaalt tot een maximum van 20.000 euro. Ook wil de verhuurder een ‘gebruiksvergoeding’, omdat er schade wordt geleden ‘in de vorm van gederfde huurpenningen’.

In de dagvaarding bevestigt Change= dat het tijdelijke huurcontract inderdaad in eerste instantie werd verlengd, maar dat het de verhuurder vrij staat daar ‘om haar moverende redenen’ van af te zien. Daarnaast zegt het bedrijf dat de bewoner hierover op tijd is geïnformeerd. Of dat met het Facebookbericht te maken heeft, wil Change= niet zeggen. ‘Hierdoor is het tijdelijke contract met gedaagde partij simpelweg ten einde gekomen,’ schrijft de advocaat van Change=.

‘Buitenproportioneel’

Tjerk Dalhuisen van stichting !Woon, een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, noemt ‘contractuele boetes voor dit soort situaties buitenproportioneel’. “Dit is een manier van druk zetten die we niet moeten willen. Als mensen gebruik willen maken van hun recht, moet je niet dreigen met boetes.”

Change= laat via advocaat De Vries weten dat ‘over lopende rechtszaken geen uitspraken worden gedaan. Evenmin over individuele huurders of voormalig huurders’.

Wel wil Change= benadrukken dat tijdelijke huurovereenkomsten in 95 procent van de gevallen worden verlengd en dat er ‘zwaarwegende gronden’ moeten zijn om een contract niet te verlengen.

Eerder zei Change= dat aan het niet verlengen van een huurcontract de volgende redenen ten grondslag liggen: niet passen binnen de community, overlast, asociaal gedrag en/of niet tijdige betalingen van huur- en servicekosten.