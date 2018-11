Change= kreeg 250.000 euro subsidie van de gemeente

Als servicekosten zo oplopen, schieten de starterswoningen hun doel voorbij

De Jong is teleurgesteld. "De gemeente heeft een forse subsidie verleend voor jongerenwoningen met afspraken over de huurprijs. Als de servicekosten zo oplopen, wordt het doel niet bereikt. De erfpachtregels staan niet toe om er aparte afspraken over te maken, maar we moeten als gemeente kijken of dat wel mogelijk is zodra er subsidie wordt verstrekt."



Het college verwijst huurders die vermoeden dat er onterecht kosten worden gerekend, door naar de huurcommissie of de rechter.



In Zuidoost opent binnenkort een tweede complex voor starters van Change=. Daar worden 600 studio's gebouwd. De totale huurprijs valt daar hoger uit dan in Nieuw-West. Starters moeten voor studio's van 30 vierkante meter ongeveer 900 euro per maand betalen.



Lees terug: Studio's Change= bleken te mooi om waar te zijn