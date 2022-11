Change= dreigt met incassobureau voor servicekosten bewoners

Het pand van Change= in Nieuw-West. Beeld Jean-Pierre Jans

Al jaren liggen de huurders van Change= aan het August Allebéplein in Nieuw-West met de verhuurder overhoop over de servicekosten. Ruim een jaar geleden werden de servicekosten verdrievoudigd, nadat de rechter oordeelde dat huurders jarenlang ten onrechte betaalden voor een zogeheten communityovereenkomst. Na de uitspraak van de rechter hevelde Change= de kosten van de communityovereenkomst over naar de servicekosten.

Volgens de bewoners ten onrechte. Velen zetten daarom de automatische afschrijving van de servicekosten, die van 50 naar 166 euro ging, op pauze en bleven het oude bedrag betalen tot de Huurcommissie zich over de zaak zou buigen.

Eerder conflict

In februari probeerde Change= ook al servicekosten met hulp van incassobureau's te innen. Stichting !Woon, die huurders bijstaat in huurconflicten, zegt dat het incassobureau daar toen mee stopte, omdat duidelijk werd dat er een conflict was over die kosten.

“Het is heel vervelend dat ze het nu weer proberen,” zegt Tjerk Dalhuisen van de stichting. “Je zou zeggen dat als je erop gewezen bent dat het niet klopt, je ermee ophoudt. Je weet dat er een verschil van mening is. Als je dan meent geld tegoed te hebben van de huurders, moet je daarbij een uitspraak van de Huurcommissie toevoegen. Het is voorbarig om nu te dreigen met incassokosten.”

De huurdersvereniging heeft Change= een mail gestuurd en gevraagd om te stoppen met het sturen van de aanmaningen. ‘Zoals u goed weet lopen hierover nog procedures bij de Huurcommissie en hebben vrijwel alle bewoners waar u deze mail naar toe lijkt te sturen bezwaar ingediend en een proces aangespannen. (..) Wat u nu doet, wordt door huurders ervaren als onnodige en vooral doelbewuste intimidatie.’

Vervaldatum

Volgens de advocaat van Change= hebben vooral huurders met openstaande huurpenningen ‘waarvan niet alleen de eerste vervaldatum is verstreken, maar ook de vervaldatum van de herinnering die verzonden is’ de aanmaningen ontvangen. Zover Change= ‘heeft kunnen nagaan, betreffen dit geen huurders die bij de Huurcommissie bezwaar hebben gemaakt tegen deze servicekosten en/of huurders waarmee – inzake de servicekosten – een betalingsregeling is getroffen’.

Change= zegt tot het sturen van aanmaningen te zijn overgegaan ‘om extra kosten voor de huurder te voorkomen (..). De betreffende personen worden in de brief ook gewaarschuwd dat bij uitblijven van tijdige betaling mogelijk incassokosten worden gerekend’.

Het is nog niet bekend wanneer de Huurcommissie zich over de servicekosten van het pand in Nieuw-West buigt. 1 december dient er wel een zaak bij de kantonrechter over servicekosten van het pand aan het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost.