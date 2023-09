Chain-Fa Chang (1958-2023), doodgestoken in Italië, maakte voor veel Amsterdamse jongeren het verschil

Bij de populaire Amsterdamse leerkracht Chain-Fa Chang (65) konden kinderen hun hart luchten en praten over hun problemen. ‘Meester Fa’, voormalig jongerenwerker, overleed vorige maand in zijn geliefde Italië. Zijn jongste zoon, die met psychische problemen kampt, wordt verdacht van het doodsteken van zijn vader.

Chain-Fa Chang had een zwak voor jongeren voor wie het leven niet van een leien dakje ging. Als jongerenwerker in Amsterdam-Zuid en -West probeerde hij in de jaren tachtig en negentig jongeren tussen 15 en 25 jaar op het rechte pad te krijgen die in de drugscriminaliteit waren beland of anderszins in de knel zaten.

Hij trok langs coffeeshops en snackbars om hen te werven voor zaalvoetbaltoernooien in de Apollohal en zo hulp te bieden. Maar: “Je moet als jongerenwerker altijd in je achterhoofd houden dat je niet iedereen over de streep kunt trekken,” zei hij in een interview op de site van Porem van Mokum, waarop Amsterdammers worden geëerd die een bijdrage leveren aan de stad. Chang werd er geroemd wegens het werken met ‘randgroepjongeren in achterstandsgebieden’.

Chang wist Michael van Praag, destijds voorzitter van Ajax, zover te krijgen om langs te komen op een van de toernooien. “Van Praag vertelde de finalisten hoe goed ze het hadden gedaan. Dat stukje erkenning, van zo iemand, is natuurlijk niet gering.”

Chain-Fa Chang, kind van een Chinese vader en een Nederlandse moeder, kwam op 8 januari 1958 op de Geldersekade in Amsterdam ter wereld. Hij had geen gemakkelijke jeugd. “Er is veel gebeurd toen hij jong was,” zegt zijn oudste zoon Yulian (24). “Zijn ouders gingen scheiden, hij kreeg een stiefvader, kwam op een internaat terecht en ging naar een pleeggezin.” De vaderfiguur die hij zelf vaak miste, werd hij later voor anderen.

Chang in de tijd dat hij jongerenwerker was. Beeld privéarchief

Op zijn vierde verhuisde Chang van de Nieuwmarktbuurt naar Venlo, waar zijn vader in een Chinees restaurant ging werken. In Limburg bracht hij het grootste deel van zijn jeugd door; later woonde hij in Harderwijk, waar zijn vader naartoe was verhuisd. Op zijn 18de werkte Chang daar als ober in het Italiaanse restaurant Da Gabriele. De liefde voor Italië en het Italiaanse eten zou zijn hele leven blijven.

Sport was zijn tweede liefde, vooral voetbal en vechtsporten. Hij was fan van de Chinees-Amerikaanse acteur en kungfuleraar Bruce Lee.

Moeilijke leerlingen met gedragsproblemen

Na zijn middelbare school volgde hij de sportopleiding aan het Cios in Arnhem. Voor zijn stage toog hij naar Amsterdam; hij was onmiddellijk verkocht. “Toen ik weer de geur van die grachten rook, wist ik meteen dat ik er wilde blijven,” zou hij later op de site Porem van Mokum vertellen.

Hij werd jongerenwerker in Zuid. Oud-collega Alice Leek van Stichting Welzijn De Pijp: “De jongeren hadden hem hoog zitten. Chain-Fa was een pedagoog. Hij was er voor hen. Mensen hebben soms maar één iemand nodig om hen verder te helpen in het leven.”

Na twintig jaar stapte Chang uit het jongerenwerk. “Het was een intensieve baan. Het waren heftige jongeren, geen lieverdjes,” zegt Leek.

Het onderwijs trok. Chang besloot de Pabo te volgen en kwam vanaf 2002 te werken als leerkracht en leerkrachtondersteuner op basisschool Elout, later omgedoopt tot De Leertuin, in Zuid. Op school werd hij door de leerlingen ‘meester Fa’ genoemd. Hij draaide mee in de hogere groepen en nieuwkomersgroepen met kinderen van vluchtelingen en expats.

Chang (links) met zijn klas bij de Ajax Life Skills & Clinic in De Leertuin, september 2022. Beeld privéarchief

“Hij was sterk in de omgang met moeilijke leerlingen met gedragsproblemen,” zegt oud-collega Thomas Schuurman. “Fa had een groot hart, voor zowel leerlingen als collega’s. Hij was ontzettend betrokken bij iedereen en zeer geliefd. Vaak cijferde hij zichzelf weg.”

Hij was muzikaal en speelde heel vaardig de djembé, zegt Schuurman. “Hij was iemand die uit zijn comfortzone kon stappen. Toen ik vertrok van school, rapte hij samen met een collega een nummer voor mij. Zo tof vond ik dat. Want rappen was niet echt zijn ding.”

Seizoenskaarten van Ajax

Op de Eloutschool sloot Chang zich aan bij de appgroep ‘Eloutboys’, waarin collega’s zaten met een gemeenschappelijke passie: Ajax. “We keken samen naar voetbalwedstrijden op televisie, tafeltennisten en deelden grapjes met elkaar in de app,” zegt Schuurman.

Chang had twee seizoenskaarten van Ajax. Vaak nam hij zijn zoons mee naar een wedstrijd en ook wel eens kinderen die in een moeilijke periode zaten.

Een van de leerlingen van de Eloutschool die hij onder zijn hoede nam, was Serkan Akkoç (29). “Meester Fa was populair. We keken ernaar uit om in groep 7 of 8 bij hem in de klas te komen. Hij was een chille meester. Hij was spontaan, maakte grappen en was heel lief. Je kon hem niet snel boos krijgen. Hij ging mee op klassenuitjes en schoolreis en ging met ons honkballen. In de overblijfpauze liep hij mee als we Turkse pizza’s wilden kopen.”

Chang zag het als je problemen thuis had, zegt Akkoç. “Meester Fa zag je staan. Mijn ouders gingen scheiden. Ik was eenzaam en had iemand nodig. Hij had dat door. Hij vroeg door over mijn thuissituatie en gaf advies. Je kon met hem praten en je hart luchten.”

Chang gaf hem vaak een zetje in de rug en loste problemen voor hem op. “Ik had me op de dag van de Citotoets verslapen. Meester Fa belde om 11 uur bij me thuis aan en nam me snel achterop de fiets, waarop nog een kinderzitje zat, mee naar school zodat ik de toets nog kon maken. Hij was mijn reddende engel en zorgde voor mijn toekomst. Dat moment blijft me altijd bij.”

Onlangs stond Akkoç op een hete dag voor de gemeente Amsterdam de Zeilbrug te koelen. “Ineens hoorde ik iemand mijn naam roepen. Het was meester Fa. Na achttien jaar herkende hij me nog.”

Honderden oliebollen bakken

Chang, zijn vrouw Marijke en hun zoons Yulian en Sacha (21) gingen in 2006 in een wooncollectief op IJburg wonen. Ook hier zette Chang zich in voor jongeren in de buurt. Hij organiseerde op een braakliggend terrein tussen 2007 en 2009 elke vrijdag een voetbaltoernooi.

“Hij deed dat voor een gemêleerde groep jongeren die niet automatisch contact met elkaar hadden. Zo gingen ze elkaar beter begrijpen. Het droeg bij tot de integratie op het eiland,” zegt buurvrouw Peggy Wilting. De gemeente was zo gecharmeerd van het initiatief dat er subsidie voor hesjes kwam. Ook kreeg het een buurtprijs van Ymere. Als sportleraar gaf Chang daarnaast ook nog conditietraining aan oudere Amsterdammers in het Vondelpark. Bijdrage: slechts vier euro per les.

Toen zijn zoons Yulian en Sacha gingen voetballen bij TOS-Actief in de Watergraafsmeer werd hij trainer-coach van hun teams. Yulian: “Het belangrijkste was dat iedereen plezier had en tijdens een wedstrijd aan bod kwam. Hij had gezag en straalde rust uit. Hij zorgde voor een hechte groep.”

Toch wilde Chang ook wel graag winnen. Als hij in het heetst van de strijd zijn beste spelers op het veld inzette, legde hij dat uit aan de anderen. “Hij had altijd oog voor iedereen en was zorgzaam,” zegt Yulian.

Voor het wooncollectief bakte Chang elk oudjaar honderden oliebollen met beslag uit een babybadje en zorgde hij voor Chinees vuurwerk. Elke maandag kwam bij het gezin een oudere bewoonster van het collectief eten.

Klopjacht van twee dagen

“Chain-Fa had lange voelsprieten voor mensen die iets nodig hadden. Ook maakte hij soeppannen vol bolognesesaus en bracht die rond in plastic bakjes voor als iemand geen tijd had om te koken. Een bakje troost noemden we dat,” zegt Wilting.

Behalve het Italiaanse eten bereidde Chang ook graag een Chinese maaltijd. Hij had een band met China, waar hij een aantal keer naartoe reisde, onder meer om er in Jiangxi in het zuidoosten op zoek te gaan naar zijn roots. In 2011 ging het gezin met z’n vieren opnieuw naar China.

Tijdens de familiereis naar China in 2011. Beeld privéarchief

De laatste zomervakantie spendeerde hij in Italië met zijn jongste zoon Sacha, die met psychische problemen kampt. Het tweetal logeerde bij een familievriend, een 60-jarige huisarts uit Harderwijk met een vakantiehuis in het dorp Montaldo di Mondovi.

Aan het einde van de vakantie speelde zich daar een tragedie af. Chang en de huisarts werden 16 augustus in de woning met messteken om het leven gebracht. Sacha was het huis uit gevlucht, de bossen in gerend en werd na een klopjacht van twee dagen door de politie met speurhonden uitgeput aangetroffen op een bankje in een nabijgelegen dorp. Hij werd gearresteerd en naar een gevangenis gebracht. Hij wordt verdacht van het doden van zijn vader en de familievriend.

Yulian: “Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Ook niet of er vooraf ruzie is geweest. Mijn broer was nooit agressief. Zijn band met onze vader was erg goed. Wij hebben Sacha nauwelijks kunnen zien en spreken. Zijn advocaat houdt zijn psychische gezondheid in de gaten.”

Yulian, student milieuwetenschap in Wageningen, wil er niet veel over kwijt, alleen dat Sacha ‘al in beeld was bij de psychische hulpverlening’.

Chain-Fa Chang is woensdag gecremeerd. Verschillende oud-leerlingen kwamen daags voor de crematie naar het wooncollectief om afscheid van hem te nemen. Zo ook Serkan Akkoç. “Ik wist niet of het gepast was, maar ik nam bloemen en chocolaatjes mee. Een doosje Merci. Een klein gebaar voor enorm veel hulp. Meester Fa blijft altijd in mijn hart.”

Over de auteur: Hanneloes Pen is ruim dertig jaar nieuwsverslaggever bij Het Parool. Ze schrijft reportages, persoonlijke verhalen over Amsterdammers die in de verdrukking zijn geraakt of slachtoffer zijn geworden van geweldsincidenten en artikelen over de Tweede Wereldoorlog.