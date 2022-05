Ceo verhuurder Change=: ik intimideer geen bewoners en ben geen huisjesmelker

Change=-huurflat op het August Allebéplein in Nieuw-West. Beeld Jean-Pierre Jans

“Het breekt mijn hart om nu te worden afgeschilderd als huisjesmelker,” zei Mamadeus tegen de rechtbank. “En niet zomaar eentje, maar eentje die niet zou misstaan in een goede gangsterfilm. Dat ik medewerkers opdracht zou geven tot intimidatie, is niet waar.” Mamadeus en Change= dagvaardden Stichting !Woon, dat bemiddelt tussen verhuurders en huurders bij huurconflicten, vanwege een artikel op haar website.

In het artikel schrijft !Woon dat diverse huurders bericht hadden ontvangen dat hun tijdelijke huurovereenkomst niet werd verlengd. Huurders die bezwaar hadden gemaakt tegen verdrievoudigde servicekosten, kregen volgens de stichting deurwaarders achter zich aan, en weer anderen kregen geen positieve huurverklaring, wat vaak nodig is om een nieuwe woonruimte te vinden.

Ook werden van enkele bewoners de huurcontracten opgezegd. Daarnaast spreekt !Woon in het artikel van een ‘gerucht’ dat medewerkers expliciet de opdracht kregen van Mamadeus om het lastige huurders ‘moeilijk te maken’.

Rectificatie

Volgens de advocaat van Mamadeus, Royce de Vries, probeert !Woon zich met het artikel aan ‘serieuze journalistiek te wagen’. De Vries: “Andere bedrijven en stichtingen verspreiden ook persberichten, maar dit artikel gaat alle perken te buiten. Artikelen bij nieuwsmedia worden door professionele journalisten geschreven en dan wordt er wederhoor gepleegd. Met dit artikel speelt !Woon voor nieuwsblog. Maar de kennis en kunde voor het schrijven van een nieuwsartikel ontbreekt.”

Met het artikel zet !Woon Mamadeus weg als ‘louche huisjesmelker’ en een verhuurder die bewoners intimideert, zegt De Vries. Dat Mamadeus werknemers opdracht zou geven om huurders dwars te zitten zou enkel gestaafd zijn op de beweringen van twee voormalige huurders en nog een anonieme huurder. Hij vergeleek het artikel van !Woon daarmee met een juicekanaal. “Die verspreiden ook geruchten.”

De Vries eiste daarom maandagmiddag in een kort geding een rectificatie. “!Woon weigert aan de lezers toe te geven dat ze deze beschuldiging niet mochten plaatsen,” zegt de advocaat. Het artikel is een week na publicatie wel licht aangepast, aldus De Vries, maar de passage over intimidatie staat er nog in.

Drukmiddel

De advocaat van !Woon herhaalde de inhoud van het artikel en gaf aan ‘meerdere huurders te hebben gesproken die van personeel van Change= hebben gehoord dat Mamadeus ze persoonlijk de opdracht heeft gegeven om het lastige huurders moeilijk te maken’.

Het gaat niet om ‘fysieke intimidatie of een vorm van intimidatie die verboden is, maar een vorm van intimidatie waarbij geen huurdersverklaringen worden afgegeven of de borg niet wordt betaald. En contracten worden niet verlengd als als je de verhoogde servicekosten niet betaald, dat is een drukmiddel’. Volgens de advocaat van !Woon is er daarom geen reden tot rectificatie. “Want de beschuldiging is terecht.”

De rechtbank doet op 23 mei uitspraak in de zaak.