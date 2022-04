‘Ceo Change= gebruikt aparte bv’s om facturen te sturen voor servicekosten: 5700 euro voor huismeester’

Dat blijkt uit een aflevering van Boos van Tim Hofman, die samen met enkele bewoners in gesprek ging met het bedrijf. Verhuurders mogen niet verdienen aan servicekosten. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten mogen doorberekend worden. Bewoners moeten dat ook kunnen controleren door de facturen in te zien.

Uit de aflevering van Boos blijkt dat Mamadeus aparte bv's heeft opgericht en vanuit die bedrijven facturen stuurt voor zaken als internet, een huismeester en beveiliging in het pand in Nieuw-West, aan het August Allebéplein. Het is daardoor voor de bewoners niet mogelijk om te controleren of de berekende kosten voor de huismeester en internet ook daadwerkelijk gemaakte kosten zijn.

Voor de huismeester factureert Mamadeus iedere maand 5700 euro aan Change=. CFO van de verhuurder Wilco van Renselaar ontkent in de aflevering dat Mamadeus aan het internet en de huismeester verdient. “Een persoon alleen kost meer dan zijn salaris,” zegt hij over de huismeester. Op de vraag van Hofman wat de huismeester precies verdient, wil hij geen antwoord geven. “Ik ga niet praten over salarissen van personen.”

Voor de beveiliging van het pand factureert Estate Connect BV, waar Mamadeus ook eigenaar van is, ‘bijna een ton per jaar’, volgens Hofman. Ook daar maakt Mamadeus volgens de CFO geen winst op, en ‘dat kan hij bewijzen’. Maar daarvoor moeten de boeken van Estate Connect BV wel ingezien worden en daar hebben de bewoners geen toegang toe. De CFO geeft in de aflevering toe dat die informatie door de bewoners ‘niet gezien kan worden’. Controleren of de berekende kosten ook daadwerkelijk gemaakte kosten zijn, blijft voor hen dus onmogelijk.

Tim Hofman en Ralph Mamadeus in de aflevering van Boos. Beeld BNN VARA

Huur opgezegd

Al langere tijd is het bonje tussen bewoners van het pand en de verhuurder. Change= verdrievoudigde eerder dit jaar de servicekosten, nadat een rechter oordeelde dat de bewoners van de vijfhonderd woningen jarenlang ten onrechte ‘communitykosten’ hadden betaald, naast de kale huur en servicekosten. Het bedrijf dat behalve in Nieuw-West ook in Zuidoost en Utrecht in totaal 1700 woningen verhuurt, vertelde destijds dat dit logisch was. “De totale woonlast blijft gelijk,” zei een woordvoerder. “Met de uitspraak van de rechter verschuiven we de communitykosten naar de servicekosten.”

Bewoners die niet akkoord gingen met de verhoging en de automatische afschrijving op hun bank storneerde, kregen te maken met een incassobureau. Van enkele bewoners met een tijdelijk huurcontract werd ook de huur opgezegd. Change= liet via advocaat Royce de Vries schriftelijk weten dat het besluit om een huurcontract niet te verlengen ‘niet lichtvaardig wordt genomen. De betreffende bewoners hebben diverse waarschuwingen ontvangen, waarbij zij zijn gewezen op de mogelijke gevolgen van het door hun vertoonde gedrag’.