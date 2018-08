Centrumeiland krijgt duurzaamste wooncomplex van Nederland

Echt uniek wordt het complex door de manier waarop het gebouwd wordt, met zo veel mogelijk gerecyclede bouwmaterialen

Een pakettenafhaalpunt bijvoorbeeld, een service die binnen een paar jaar tijd zeer wenselijk is geworden vanwege de opkomst van online bestellen. Er komen gedeelde werkplekken in het pand, en zelfs een ruimte voor huiswerkbegeleiding.



Zandlagen

Echt uniek wordt het complex door de manier waarop het gebouwd wordt, met zoveel mogelijk gerecyclede bouwmaterialen, of producten die hergebruikt kunnen worden. Het pand krijgt geen aardgasaansluiting, ook komt er geen stadsverwarming.



Via warmte- en koudeopslag wordt de temperatuur gereguleerd via de zandlagen in de grond, waardoor het energiezuiniger wordt dan alle andere complexen in de stad.