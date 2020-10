Centrum van Amsterdam uit sloophout: ‘Trots op de Dam’

Kunstenaar Diederick Kraaijeveld maakte met sloophout een miniatuur van Amsterdam. Monnikenwerk, zegt hij zelf. “Dit kun je niet 24/7 doen. Dan word je gek.”

Hij begon met de Haarlemmerdijk. Zagen, inkerven, elk geveltje zoals het echte geveltje. “Nou,” zegt Diederick Kraaijeveld, kunstenaar in sloophout, “soms heeft een huizenblok twintig gevels, en heb ik er achttien gemaakt. Dat noem ik dichterlijke vrijheid.”

Kraaijeveld (Den Haag, 1963) maakte een miniatuur van de Amsterdamse grachtengordel, 1,50 meter breed en 95 centimeter hoog, met grachten, bruggetjes, kerken, iconische gebouwen, maar vooral veel pandjes, allemaal met een eigen geveltje. Het is een ontdek-je-plekje van sloophout.

Een blokje Stopera, een open stukje Artis, de Magere Brug, gemaakt van stokjes die veel kleiner zijn dan lucifers. En allemaal in de juiste verhouding. “Gewoon inzoomen met Google Earth, en dan op 3D zetten. Zo simpel is het.”

Alleen de Westerkerk en Oude Kerk steken er als hoogbouw echt uit. “De kerken vond ik het leukst, met die specifieke zijbeuken en torens. En ik ben erg trots op het Monument op de Dam.”

Hij wijst naar een stukje hout, zo groot als de stekker van een set oordopjes.

Lelijk plein

Mag dit gepriegel heten? “Enorm! Ik ben er maanden mee bezig geweest. Dit kun je ook niet 24/7 doen. Soms werkte ik even aan een ander project, het moet wel leuk blijven. Maar het blijft monnikenwerk.”

Hoeveel miniatuurhuisjes hij heeft uitgezaagd, weet hij niet. “Ik tel dat niet, ook de uren niet, anders word je gek. Je begint gewoon in een hoek, en dan ga je door.”

Diederick Kraaijenveld: 'Het zou mooi zijn als ik de opdracht krijg een twee keer zo groot Amsterdam te maken.' Beeld Jakob Van Vliet

Het Rijksmuseum en het Centraal Station zijn net over de rand van het kunstwerk gevallen. “Het plein voor Centraal is zo lelijk, dat ik die er niet op wilde. Je moet ergens een grens trekken.”

Normaal maakt Kraaijeveld mozaïeken van sloophout, portretten van beroemdheden of opdrachtgevers, maar hij maakte eerder al twee miniaturen van Manhattan. Die maakte hij van het hout van watertorens bovenop de wolkenkrabbers. Voor het hout van de miniatuur van Amsterdam struinde hij de stad af. “Mijn radar staat altijd aan. Als een container voor een slooppand staat, ga ik altijd even kijken. Er is overal hout. Je moet alleen wel kijken.”

Het kunstwerk komt in privébezit, al staat de opdrachtgever open voor bruikleen om het een tijdje tentoon te stellen. “Het zou ook mooi zijn als ik de opdracht krijg een twee keer zo groot Amsterdam te maken. Dat duurt wel effe voordat het klaar is.”