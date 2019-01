Centrum trekt vergunningen digitale reclamezuilen in

In juli dit jaar is de binnenstad vrij van reclamezuilen met bewegende reclamebeelden op straat, want dan verloopt ook de tijdelijke vergunning voor 7 andere mupi's. Tegen deze mupi's is geen bezwaar gemaakt en deze vergunningen kunnen daarom niet meer worden ingetrokken.



Nieuwe vergunningsaanvragen voor mupi's met bewegende reclamebeelden worden geweigerd. Het stadsdeel is tot deze beslissing gekomen omdat er veel klachten zijn binnen gekomen.



Geen beleid

Aanvankelijk had Centrum besloten de tijdelijke vergunningen wel te verlenen. De mupi's zijn in strijd met het Stedelijk Kader Buitenreclame, oordeelt het stadsdeel nu. Omdat er geen beleid is voor reclame op dit soort bouwwerken is aansluiting gezocht bij het kader.