Centrum Beeldende Kunst verhuist naar IJburg als FactorIJ

Beeld CBK

Het CBK is een gemeentelijke instelling die 36 jaar geleden is opgericht om beeldende kunst op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor Amsterdammers. Naast exposities, evenementen en performances heeft het CBK zo’n vierduizend kunstwerken voor uitleen ter beschikking.

Vorig jaar ontstond er tumult rond de instelling: de gemeente verordende dat het CBK de oude zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje Vrijstaatkade verliet om plaats te maken voor de beeldende kunstinstelling Framer Framed.

Een van de redenen die hiervoor werd aangedragen was dat het CBK verliesgevend was. Bij mensen die het CBK een warm hart toedragen stuitte dat besluit op onbegrip. Maar in een in opdracht van het stadsdeel opgesteld rapport stond dat het CBK behalve geld, ook een duidelijk profiel miste. Het stadsdeel wilde een cultuurhuis vergelijkbaar met de Tolhuistuin in Noord, het Bijlmer Parktheater in Zuidoost, de Meervaart in Osdorp en Podium Mozaïek in West.

Nadat het CBK tijdelijk onderdak had gevonden in het oude pand van kledingwinkel Cool Cat in Oostpoort is nu een permanente oplossing gevonden. Onder de naam FactorIJ, volgens het stadsdeel geïnspireerd op de legendarische Factory van Andy Warhol in New York, gaat het CBK verder in de vorm van een zelfstandige stichting.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel (D66) is blij met de gevonden oplossing. Hij noemt IJburg ‘de perfecte plek’ voor het CBK. ‘Het is een creatieve uitvalbasis voor talent uit de buurt en voor de kunstliefhebber komt er een waardevolle cultuurinstelling bij.’