Centrum Amsterdam uitstootvrij in 2025? ‘Eigenlijk is het nu al te laat’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Amsterdam wil in 2025 een ‘uitstootvrij centrum’: alle bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en taxi’s moeten dan binnen de ring op stroom, groengas of waterstof rijden. Vanaf 2030 geldt dat voor de hele stad. Uiterlijk In 2050 moeten ook particulieren zijn overgestapt

Maar bedrijven en transporteurs die zich willen voorbereiden op die omslag, krijgen vaak nul op het rekest in de Stopera. “Het is zoeken wie we moeten hebben,” zegt Hans Böhm, topman van Heineken Nederland.

De brouwer wil nog dit jaar alle bierleveranties in de binnenstad elektrisch doen, ook het zogeheten tankbier. Nu, of normaal gesproken, rijden dagelijks tientallen dieselvrachtwagens door de stad om de biertanks van cafés en restaurants te vullen. “Met nieuwe elektrische minitrucks kunnen we per dag honderden dieselritten uit de stad halen,” aldus Böhm.

Stil in Stopera

Maar, na een eerste kennismaking die ook lang op zich liet wachten, blijft het stil vanuit de Stopera. “We zitten met verschillende wethouders, verschillende ambtelijke organisaties en stadsdeelbesturen. Het lukt ons niet om het juiste contact te leggen. Het loopt vast in goede bedoelingen. Het wordt bijna een noodoproep.”

“Dat van het kastje naar de muur herken ik wel,” zegt logistiek econoom Walther Ploos van Amstel. “De bouwwereld loopt tegen hetzelfde aan als met de gemeente overlegd moet worden over de toekomst van transport in de stad. AH en Jumbo kennen dit probleem ook. Ik kan me voorstellen dat bedrijven er moedeloos van worden.”

En dat terwijl logistiek – van wagens die winkels en supermarkten beleveren, bestelauto’s van pakjesvervoerders, tot voertuigen voor de bouw – volgens hem een enorme bijdrage kan leveren aan de oplossing van problemen in de stad, zowel op milieugebied als de belasting van zwakke kademuren. “Heineken is een goed voorbeeld. Een derde van het bier in de horeca is ‘tankbier’. Er is geen alternatief voor. Dezelfde hoeveelheid bier in vaten leveren, zorgt voor nog veel meer vrachtwagens.

Onduidelijk

Deskundigen zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de gemeenteplannen. “Er zullen heel wat voertuigen elektrisch moeten worden,” zegt Matthijs Otten van onderzoeksbureau CE Delft. “Dat gaat alleen al voor binnen de Ring om 30.000 bestelauto’s en 4000 vrachtauto’s.”

“Zijn al die voertuigen beschikbaar voor Amsterdam? Er komen nu wel elektrische modellen in serieproductie, maar dan gaat het om vrachtwagens. Heel veel bestelauto’s, of voertuigen in de bouw moeten de omslag nog maken. Het is ook nog niet helemaal duidelijk wat er in 2025 precies zal gelden.”

Ook is, vier jaar voordien, de benodigde oplaadcapaciteit volstrekt onvoldoende, wat volgens eerde onderzoek van CE Delft niet volledig wordt opgelost in de uitbreidingsplannen die de gemeente daarvoor heeft. “Bij bestelauto’s is de laadbehoefte heel anders dan bij privéauto’s,” zegt Otten. “In veel gevallen gebeurt dat centraal, op een depot. In beide gevallen is in Amsterdam heel veel capaciteit op het net nodig.”

‘Nu al te laat’

De tijd dringt. “Transporteurs en ondernemers moeten tijdig met de beheerder van het stroomnet, Liander, om tafel. Als dan blijkt dat ter plekke onvoldoende capaciteit is, dan kan het zeven tot negen jaar duren voordat die er wel is. In sommige gevallen ben je nu al te laat.”

Om die reden juicht Amsterdam vroeg overstappen naar elektrisch vervoer toe, laat waarnemend Verkeerswethouder Victor Everhardt via een woordvoerder weten. “Het bedrijfsleven moet in 2025 schoon rijden. Het is daarom goed dat bedrijven al beginnen met de transitie naar elektrisch vervoer. Bedrijven die willen overstappen naar elektrisch vervoer kunnen zich bij ons melden.”

Heineken, dat alle investeringen in de minibiertankers op zich neemt, wil vooral met de Stopera om tafel om fouten te voorkomen en keuzes te maken die aansluiten bij de ambities van de stad. Topman Böhm: “Waar gaan we de biertanks laden? Waar kunnen we de accu’s opladen? We moeten fors investeren in die vrachtwagentjes. We zijn graag gangmaker, maar als we te ver voorop lopen, kunnen we de plank misslaan. We willen voorkomen dat we een wagen bouwen die 2 centimeter te breed is of net te zwaar voor de Amsterdamse kade­muren.”

Volgens Everhardt is de brouwer binnenkort welkom : “In november hebben we met Heineken om tafel gezeten. Toen is afgesproken nogmaals met elkaar te praten over dit onderwerp.”