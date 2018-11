Centrale hal CS krijgt een trap: de Cuyperstrap

Het gebouw is niet stevig en ook de metrobuis is er niet op gebouwd

Werken in de stad is altijd al priegelen op de vierkante meter, maar een vloertje breken, een gaatje graven en een trapje aanleggen in zo'n complexe omgeving als Amsterdam CS vergt het uiterste van Van Heusden en zijn collega's. Je mag niet drillen of jekkeren, je mag niet bemalen, je mag niet met zwaar materieel werken, je mag nauwelijks herrie maken. Je mag, zeg maar, niks. Ja, ervoor zorgen dat de reizigers niet te veel hinder ondervinden, dat mag je.



Chirurgisch slopen

"De vloer is slap," zegt Van Heusden. "Dus alles wat we weghalen, moet worden afgevoerd in kleine hoeveelheden, met kleine apparatuur, anders zakken we er zo door. Het gebouw is niet stevig en ook de metrobuis is niet gebouwd om er een trap op aan te leggen."



"We moeten in het verdeelstation bijvoorbeeld een gat maken van acht bij drie meter: om al te veel trillingen te voorkomen, gaan we dat doen met een lintzaag, waarbij het beton in blokjes wordt weggezaagd en afgevoerd. Chirurgisch slopen heet dat."



Het zijn maar enkele van de ingewikkeldheden waarmee de bouwers van de trap rekening moeten houden de komende maanden. Gespannen is Van Heusden niet, zijn nachtrust is niet in gevaar.



"We hebben alles tien, twintig, dertig keer doorgerekend en doorgedacht. Iedere keer weer stelden we ons de vraag: als we dit doen, wat kan er dan misgaan? Alles gaat goed. En alles zal ook goed moeten gaan, want als het fout gaat, zijn de gevolgen niet te overzien."