Celstraffen voor Khaled A. en Daisy M. wegens brandstichting en vernieling van woningen in De Pijp

De Govert Flinckstraat. Beeld Sophie Saddington

De straffen zijn conform de eis van het OM. Vriend Nino K. (28) die inmiddels heeft bekend zwaar en verboden vuurwerk te hebben afgestoken bij de woning van de overburen van A. en M., krijgt 420 dagen celstraf, waarvan 235 dagen voorwaardelijk.

Het doel van deze vuurwerkactie was om de overburen van A. en M., twee homoseksuele mannen, uit hun woning te verjagen.

Het drietal, dat niet bij de uitspraak aanwezig was, krijgt tevens een locatieverbod van twee jaar voor de Govert Flinckstraat. Bovendien moet A. die eerder is veroordeeld voor openlijke geweldpleging, bedreiging en diefstal, zich aanmelden voor een behandeling bij de Waag.

Ruzie

A. en M. kregen vorig jaar fikse ruzie met hun overburen over het weggooien van afval. Het paar had hun vuilnis naast de container gezet vlakbij de woning van de overburen. De twee buurmannen spraken het stel daarover aan, waarna A. en M. de mannen uitmaakten voor ‘vuile flikkers’.

Hun vriend K., die aan een autismestoornis lijdt en hiervoor in een kliniek wordt behandeld, vertelde tijdens de zitting twee weken geleden dat hij het afsteken van het vuurwerk in opdracht van A. en M. had gedaan. Door dit vuurwerk sneuvelden de ramen bij de buurmannen.

Het paar zelf ontkent dat zij K. die opdracht had gegeven.