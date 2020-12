Celstraffen tot vijf jaar voor leden Rolexbende

Beeld -

‘Een hongerige roedel geldwolven op zoek naar snel geld,’ dat beeld schetste de rechter maandag bij de uitspraak in de zaak tegen de zogenaamde Rolexbende. Die roedel had volgens de rechtbank in wisselende samenstelling ‘continu rondjes’ door Amsterdam-Zuid gereden. Op zoek naar slachtoffers met dure horloges. Om die te vinden werd gekeken in horecazaken. Ook werd gekeken naar bekende Nederlanders en voetballers. Vaak wist de bende waar zij woonden. Wanneer een potentieel slachtoffer in beeld kwam, werd hij vanuit een auto gevolgd. Het voertuig werd vervolgens uit het zicht geparkeerd waarna de bende toesloeg.

Grof geweld

Daarbij werd grof geweld gebruikt. Zo werd er bij meerdere slachtoffers een nekklem toegepast. Daarnaast werd er geschopt, geslagen en gedreigd met vuurwapens.

Nadat een bij een beroving gebruikte auto in beeld kwam, werd deze en nog een ander wagen door de politie volgehangen met afluisterapparatuur.

Mede uit deze afgeluisterde gesprekken blijkt volgens de rechter dat de mannen er niet bij hebben stilgestaan wat de impact was voor de slachtoffers. “Integendeel,” aldus de rechter. “In de auto werden zelfs grappen gemaakt over de slachtoffers. U stond er niet bij stil dat zij doodsangsten hebben uitgestaan.”

Veel slachtoffers worstelen tot de dag van vandaag met de gevolgen van de beroving. René van Dam, de vader van presentator Nicolette van Dam kreeg bij een beroving op 20 februari 2019 op de Apollolaan een enorme klap in zijn gezicht. Hij raakte zwaargewond en worstelt tot op de dag van vandaag met de gevolgen van de roof. Andere slachtoffers omschrijven dat een gevoel van veiligheid niet langer vanzelfsprekend is.

Maatschappelijke onrust

In het vonnis besteedde de rechter ook aandacht aan de maatschappelijke onrust die de Rolexbende veroorzaakte. ‘Inwoners van Amsterdam-Zuid durfden hun horloge buitenshuis nauwelijks meer te dragen.’

Tegen de 20-jarige hoofdverdachte Oussama A. had justitie 7 jaar geëist. De rechter omschreef hem als ‘een man met twee gezichten.’ “U heeft zich in de rechtbank gepresenteerd als een nette man. Maar u bent ook een jongen die er alles aan wil doen om aan snel geld te komen.” De rechter stelde dat A. geen openheid van zaken wil geven over hoe hij bij deze zaken betrokken is geraakt. “Er bestaan zorgen over het circuit waarin u zich lijkt te begeven.” De rechter sprak de hoop uit dat A. zijn leven zal beteren. Omdat hij daartoe in staat wordt geacht, werd hij voor zijn rol bij 5 straatroven, 2 pogingen daartoe en 1 mishandeling veroordeeld tot 40 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk.

De jongste verdachte werd veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Hij was nog minderjarig toen hij meedeed aan twee straatroven, twee pogingen daartoe en twee mishandelingen. Hij kreeg 6 maanden jeugddetentie waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij zich intensief laten behandelen.

Tegen de 29-jarige Mourad B. en de 24-jarige Mounir C. had het OM, naast 6 jaar gevangenis ook tbs geëist. De rechter stelde dat de gewelddadige roven een vermogensdelict waren. Van poging tot doodslag was geen sprake. Daarom was TBS niet van toepassing. Ook is daarvoor geen advies gegeven. Omdat Mourad B. had meegewerkt aan onderzoek naar zijn geestesgesteldheid werd hij veroordeeld tot 4 jaar waarvan een voorwaardelijk. Mounir C., had niet meegewerkt. Hij kreeg vijf jaar cel.