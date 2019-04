Celstraffen tot 25 jaar voor moord op Ali Motamed

De geboren Iraniër Motamed (56) werd in de vroege ochtend van 15 december van dat jaar voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat doodgeschoten toen hij naar zijn werk ging.



Tegen de twee was respectievelijk 20 en 22 jaar cel geëist. Het slachtoffer was op 15 december 2015 even voor 7 uur 's morgens zijn rijtjeshuis in de Hendrik Marsmanstraat uit gelopen en zette zijn spullen in zijn Eneco-busje, aan de bijrijderskant. Een man schoot hem met één kogel van dichtbij door het hoofd.



De moord was lang met raadselen omgeven, totdat vorig jaar bleek dat de Eneco-monteur in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Die was voor het plegen van een bloedige bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig in eigen land ter dood veroordeeld.



Via via ingehuurd door Iran

Tijdens het proces in de rechtbank blijken de schutters Amsterdamse criminelen. Het kabinet en geheime dienst AIVD maakten eerder bekend dat zij hoogstwaarschijnlijk via via zijn ingehuurd door de Iraanse inlichtingendienst.



"Onaanvaardbaar en een flagrante schending van de Nederlandse soevereiniteit,'' noemde minister Blok het. Het leidde tot een diplomatieke rel met Motamed als middelpunt.



