Celstraffen tot 2,5 jaar voor verbranden van lichaam Pawel Morawski (42) in Noord

Het slachtoffer Pawel Morawski werd in de nacht van 17 op 18 september 2021 tijdens een geëscaleerd conflict met een schroevendraaier in het achterhoofd gestoken, op een terrein nabij de Distelweg in Amsterdam-Noord. De mannen lieten hem voor dood achter. In plaats van vervolgens de politie te bellen bedachten, ze volgens de rechtbank een plan om het lichaam te verbranden en zo het bewijs voor hun betrokkenheid te wissen.

Het in brand gestoken lichaam werd twee dagen later gevonden. De 37-jarige Ben du P. is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor mishandeling met de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen hem geëist, maar moord en doodslag konden volgens de rechtbank niet worden bewezen.

Psychotische klachten

Van de andere verdachte Barry B. is niet gebleken dat hij direct betrokken was bij de fatale mishandeling. Wel zijn beide mannen veroordeeld voor openlijk geweld en verbranding van het stoffelijk overschot. B. krijgt daarvoor vijftien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank rekent hem de feiten verminderd aan, omdat hij kampt met verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking en psychotische klachten. Hij moet na zijn vrijlating voldoen aan een aantal bijzondere voorwaarden, zoals een drugsverbod en ambulante behandeling. Ook moet hij meewerken aan schuldhulpverlening.

