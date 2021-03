Celstraffen tot 11 jaar voor doodschieten Orpheo Gefferie

Politieonderzoek in mei 2019, nadat Orpheo Gefferie 's nachts werd doodgeschoten in de parkeergarage aan de Amstelstraat. Beeld Raounak Khaddari.

Eerder had het Openbaar Ministerie 15 jaar geeist voor Erxinio L. en 12 jaar voor Darnell T.

Aan de schietpartij op 18 mei 2019 ging een ruzie vooraf tussen twee groepen bij een kaartjesautomaat in parkeergarage The Bank. Tijdens de schermutseling die daarop ontstond zou Erxinio L. hebben geroepen “Ga dat ding halen!”

Daarop rende Darnell T. naar een geparkeerde auto en pakte een wapen. Nadat hij weer was teruggelopen naar de parkeerautomaat gaf hij het wapen aan Erxinio L. Die schoot daarop de 24-jarige Orpheo Gefferie door zijn nek. Gefferie overleed niet lang daarna.

Geen bewijs voor geplande moord

Over de schietpartij gaat het hardnekkige verhaal dat deze gepland zou zijn. Dat scenario is uitvoerig onderzocht maar daarvoor is, mede doordat betrokkenen weigerden te praten, geen bewijs gevonden.

De rechtbank kan niet vaststellen dat de schutter van tevoren het plan had om hem dood te schieten. Daarom is er geen sprake van moord, maar van doodslag.

Wel achtte de rechtbank bewezen dat Erxinio L. de schutter was en dat hij het wapen overhandigd had gekregen van Darnell T.

‘Signaal voor mensen die denken dat ze vuurwapens kunnen meenemen’

“Er is een einde gemaakt aan een jong leven”, aldus het vonnis. “De manier waarop dit gebeurde was koelbloedig. Aanwezigen in de parkeergarage hebben gevaar gelopen.” Daarnaast hekelde de rechter de houding van de twee mannen. Erxinio L. is na de schietpartij op de vlucht geslagen. Hij werd onlangs aangehouden in de Spaanse stad Valencia. Mededader Darnell T. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en er voornamelijk het zwijgen toe gedaan.

“Hierdoor is niet duidelijk geworden waarom Orpheo Gefferie is doodgeschoten.”

De rechter kwalificeerde het doodschieten van Gefferie als ‘respectloos en schokkend’ en vond daarom lange gevangenisstraffen op zijn plek. “Er moet een signaal uitgaan naar personen die denken dat ze vuurwapens kunnen meenemen om daarmee ruzies te beslechten.”

Zowel Darnell T. als Erxinio L., die momenteel vast zit in Spanje, waren niet bij de uitspraak aanwezig.