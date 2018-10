Celstraffen geëist voor rookbommen PSV-Ajax

Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) maandag in de rechtbank in Den Bosch.



Tijdens de topper werden na vijftig minuten dertien rookpotten aangestoken, die een deel van het stadion in gitzwarte rook hulden. Door de rook ontstond onder supporters paniek. "Ik wist niet of er brand was of alleen rook,'' zei een toeschouwer maandag in de rechtbank. Tientallen bezoekers, onder wie kinderen, kregen last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn.



Drie andere verdachten moeten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden.



In het toilet

Vermeend initiatiefnemer Tom H. zou twaalf maanden cel moeten krijgen, zijn rechterhand Jordy van den B. acht. Voor beiden is de helft voorwaardelijk geëist. Twee mannen die alleen de bommen zouden hebben aangestoken, hoorden 240 uur taakstraf eisen, in combinatie met drie maanden voorwaardelijk cel.



H. en Van den B. gaven toe dat ze de rookpotten voor de wedstrijd hadden verstopt bij het toilet in het supportershome. Ze ontkennen dat ze de 'sfeeractie' coördineerden. H. zei dat hij de rookpotten voor iemand anders had verstopt. Van den B. zei dat hij ze voor H. had weggezet. Verder ontkenden ze rookpotten te hebben aangestoken. Sommige verdachten bekenden dat wel.



Camerabeelden

In de rechtbank werden scherpe beelden van de tribunes getoond. De meeste brandstichters zaten verstopt onder een groot spandoek toen de rookbommen werden aangestoken. Ze waren echter wel te zien in het supportershome.



De actie was een protest tegen stadionverboden. "Dat was nogal contraproductief,'' stelde de rechter. De verdachten kregen allemaal stadionverboden van vijf jaar.