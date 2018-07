Celstraffen geëist om spookfacturen tandarts Zuidoost

Ook een compagnon, die hem hielp bij het maken en indienen van bijna honderd valse tandartsdeclarties, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt de cel in. Er zou voor zo'n 185.000 euro onterecht zijn uitgekeerd.



Aanleiding voor een onderzoek naar het tweetal zijn aangiftes van vijf grote zorgverzekeraars. Zij ontvingen tussen 2010 en 2012 van meerdere verzekerden facturen en declaratieformulieren van de tandartspraktijk in Zuidoost, terwijl er geen behandeling had plaatsgevonden.



Oplichting en witwassen

Volgens het OM zijn die spookfacturen opgemaakt door de baliemedewerker. De andere verdachte zou hem hebben geholpen gegevens van cliënten te ronselen.



In totaal dienden ze voor 238.000 euro aan facturen in, waarvan dus een groot deel werd uitgekeerd op rekeningen van patiënten. Zij mochten van de twee een klein deel houden, terwijl ze zelf de rest in hun zakken stopten.



De verdachten worden door het OM beschuldigd van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. "Verdachten hebben op grove wijze misbruik gemaakt van het zorgstelsel, waarin de manier van declareren grotendeels is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen dat een zorgverzekeraar in facturen en declaratieformulieren als de onderhavige mag stellen, is door het handelen van verdachten ernstig geschonden," aldus de officier van justitie.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.