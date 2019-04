Celstraf 'Zonnekoning' Möllenkamp blijft in stand

Dit heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.



In 2015 werd de corporatieman door de rechtbank veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf. Het Hof gaf hem in hoger beroep in 2017 drie jaar en drie maanden. Möllenkamp ging daartegen in cassatie omdat hij meende geen eerlijk proces te hebben gehad.



Hij vond verder dat hij niet voor zowel meineed als andere delicten vervolgd kon worden. In de eerdere procedures werd hem mede aangewreven dat hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie loog over hoe hij aan zijn geld kwam. De Hoge Raad acht dat in de uitspraak van dinsdag bewezen.



'Zonnekoning'

In 2009 werd Möllenkamp ontslagen als bestuurder wegens zelfverrijking. Hij liet zich daarbij op kosten van de woningcorporatie voor 8500 euro per maand rondrijden in een Maserati, waarna hij de 'Maserati-man' werd genoemd. Möllenkamp, die ook de bijnaam 'Zonnekoning' verwierf, bezat in Spanje een huis en een jachthaven van bijna vier miljoen euro.



Het bleek dat hij ook steekpenningen aannam bij aan- en verkoop van onroerend goed. Ook zou hij creditcards van de corporatie privé hebben gebruikt.