Celstraf voor vrouw die hoogbejaarde slachtoffers beroofde

Beeld ANP XTRA

De vrouw ging volgens de rechtbank heel planmatig te werken en koos haar slachtoffers zorgvuldig. ‘Het is bijzonder tragisch dat zij in hun laatste levensdagen met dit soort feiten zijn geconfronteerd,’ zo is te lezen in het vonnis.

De vrouw opereerde tussen oktober 2016 en april 2019, in zowel Amsterdam als Zaandam.

Met een van de slachtoffers raakte ze ‘toevallig’ aan de praat op de galerij van zijn flatwoning in Amsterdam. De man was zich van geen kwaad bewust en nodigde haar zelfs bij hem thuis uit.

Later die avond zijn ze samen naar een restaurant gegaan, daar hielp de vrouw de man met pinnen. Omdat ze aan het eind van de avond te veel had gedronken, is ze bij de man op de bank blijven slapen. De volgende dag is ze vertrokken maar kwam even later terug omdat ze haar telefoon was vergeten. Ook meende ze dat ze ‘per ongeluk’ de pinpas van de man had meegenomen.

Een paar dagen daarna kwam ze weer langs om te klaverjassen. Toen heeft ze de man gedrogeerd door iets in zijn koffie te doen. De man werd uren later door zijn zoon in zijn woning gevonden, liggend op de grond en volledig onderkoeld. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Oorlogsverleden

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting blijkt dat de man door het gebeuren zowel lichamelijk als psychisch erg achteruitgegaan is. ‘Daarbij is zijn traumatische oorlogsverleden in volle hevigheid terugkomen,’ zo staat in het vonnis van de rechtbank.

Achteraf bleek de vrouw in totaal duizend euro te hebben gestolen van de man.

Weer een ander slachtoffer woonde in een verzorgingstehuis. De 61-jarige vrouw was daar vrijwilliger en ging een middag mee naar de bank om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Hierna raakte het slachtoffer steeds haar bankpas kwijt en moest een paar keer een nieuwe aanvragen. Naderhand bleek dat de 61-jarige vrouw verschillende keren geld heeft opgenomen met de ‘nieuwe’ bankpassen.

Bij weer iemand anders deed ze zich voor als bloemenbezorger en moest het slachtoffer nog de bezorgkosten van 1,95 euro bij haar pinnen op een tablet. Toen dat niet lukte, gaf het slachtoffer haar bankpas aan de 61-jarige vrouw. Mét bijbehorende pincode. Ze kreeg haar pinpas vervolgens terug, maar later bleek dat er ergens in een winkelcentrum in Zaandam duizend euro was afgeschreven.

Vertrouwen medemens geschaad

Volgens de rechtbank heeft de vrouw het vertrouwen van de slachtoffers in de medemens ‘ernstig geschaad’. Drie van de vier slachtoffers zijn inmiddels overleden, alleen de hoogbejaarde man die is gedrogeerd, is nog in leven.

‘Hoewel geen causaal verband kan worden vastgesteld tussen de feiten en hun overlijden, mag worden aangenomen dat de feiten een negatieve invloed hebben gehad op hun algemene toestand,’ aldus de rechtbank.

De vier jaar celstraf is in overeenstemming met de eis van de officier van justitie. In het oordeel heeft de rechtbank meegenomen dat de vrouw enigszins verminderd toerekeningsvatbaar is. Zo heeft ze een persoonlijkheidsstoornis met antisociale kenmerken, waardoor ze zich moeilijk emotioneel kan binden aan andere mensen.