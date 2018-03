Celstraf voor uitbuiting illegalen in rotifabriek

De illegalen moesten 12 tot 17 uur per dag, zes dagen per week, werken in de veel te warme rotifabriek. Na het werk verbleven ze er ook; hun baas liet ze in de fabriek wonen. Het rolluik van het pand moest bovendien gesloten blijven, zodat niemand de werknemers binnen zou opmerken.



De lage lonen werden vaak maar voor een deel uitbetaald en ontslag lag op de loer als bestellingen niet op tijd klaar waren en de eigenaar dreigde dat hij vuurwapens in huis had.



Afhankelijk

Meegewogen in de opgelegde straf is het feit dat de man misbruik maakte van de afhankelijkheid van zijn illegale werknemers.



Naast de celstraf moet de man de bijna 3 ton terugbetalen die de uitbuiting hem heeft opgeleverd. Ook krijgen zijn slachtoffers 33.000 euro schadevergoeding.