Celstraf voor telefoondieven op Mysteryland

Bezoekers vorig jaar tijdens de jubileumeditie van Mysteryland. Beeld ANP

De organisatie was actief in Nederland, Spanje en Frankrijk en had volgens de rechtbank in Haarlem zakkenrollen en het plegen van diefstallen als doel.

De twee vrouwen, 34 en 21 jaar oud, stalen ook 85 euro van een bezoeker van het festival in Hoofddorp. Ze waren volgens de rechtbank speciaal naar Nederland afgereisd om tijdens het festival hun slag te slaan. Ze gingen professioneel te werk en hielden een administratie bij van hun buit.

In Frankrijk zijn 63 telefoons in beslag genomen, waarvan er 40 konden worden gekoppeld aan bezoekers van Mysteryland.

De jongste vrouw krijgt de zwaarste straf, omdat zij een leidende rol had. De oudere vrouw is zeker drie dagen actief geweest, oordeelt de rechtbank.

Door de diefstal zijn ook veel foto’s, filmpjes en persoonlijke data verloren gegaan.

Tijdens het dancefestival Defqon.1 in juni in Biddinghuizen werden 7 Colombianen aangehouden, die samen 122 gestolen telefoons bij zich hadden. Hun zaak komt in oktober voor de rechter.