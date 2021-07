Celstraf voor malafide ‘klusjesman’

Hamer Beeld Getty Images/Image Source

De man en zijn medeplegers maakten deel uit van een groep genaamd de Irish Travellers en gingen doortrapt te werk. Onder meer in Amsterdam en Amstelveen deden zij zich in 2018 in wisselende samenstelling voor als betrouwbaar klusbedrijf met een aantrekkelijk aanbod: voor een schappelijk bedrag zouden de mannen een relatief kleine, maar noodzakelijke klus uitvoeren.

Vervolgens lieten zij de slachtoffers geloven dat uitgebreider werk noodzakelijk was, waarvoor kostbare machines moesten worden gehuurd en een waarborgsom betaald moest worden. De mannen lieten hun slachtoffers onder valse voorwendselen vaak meermaals forse geldbedragen aanbetalen.

Uiteindelijk kwamen de ‘klussers’ niet meer opdagen. Ze werden onbereikbaar en gingen er met de aanbetalingen vandoor zonder het werk te hebben uitgevoerd.

Grijs gebied

Eind 2019 werden ook al een aantal Ierse klusjesmannen opgepakt in een hotel in Badhoevedorp. De recherche was al langere tijd op zoek naar deze groep rondreizende malafide klussers. Al meer dan tien jaar is de groep in Nederland actief, met name in en rondom de Randstad. Ook zij werden veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Overigens zijn door heel Nederland vergelijkbare organisaties actief, variërend van ‘echte’ oplichters tot mannen die opereren in het schemergebied tussen legaal en illegaal: zij leveren een kleine klus en stellen vervolgens dat bijvoorbeeld het dak hoognodig gerepareerd moet worden. Ze voeren de reparatie, in tegenstelling tot de Irish Travellers, wel uit maar of die echt nodig was is vaak te betwijfelen. Klanten, overrompeld door de suggestie, kost het vaak honderden euro’s.

Naast de gevangenisstraf moet de ‘klusjesman’ 128.850 euro schadevergoeding betalen.