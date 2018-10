Celstraf voor het smokkelen van geld in een ambulance

De Amsterdamse rechtbank denkt dat garagehouder Marlon B. crimineel geld heeft witgewassen. De douane onderschepte de lading geld in oktober 2016, toen een scanner 'afwijkende contouren' waarnam in het dak van een ambulance die vanuit Nederland naar Suriname werd verscheept.



Bij controle bleek dat het om twee pakketten contant geld ging die verstopt waren in de zijwanden van het dak van de ziekenwagen.



De 4000 briefjes van 500 euro waren verpakt in doorzichtige plastic zakken, waarin ook gemalen koffie zat. Koffie wordt geregeld gebruikt door smokkelaars die speurhonden hopen te omzeilen.



Tekeningen

B. ontkende in de rechtbank dat hij had geweten dat er geld in zijn ambulance zat verstopt. Volgens zijn advocaat Gerald Roethof was er geen bewijs dat B. dat moest hebben geweten.