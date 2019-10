Celstraf geëist tegen Amsterdammers voor ophangen granaat bij ADO

Het projectiel hing aan het gebouw dat naast het stadion van de eredivisieclub staat. Beeld ANP

De Amsterdammers hebben zich vandaag voor de rechter moeten verantwoorden voor bedreiging, het voorhanden hebben van een granaat en vernieling. De drie verdachten, die inmiddels al zes maanden in de cel zitten, ontkennen dat ze iets te maken hebben met de granaat die april dit jaar bij ADO Den Haag werd aangetroffen.

De verklaringen van de verdachten zijn allemaal verschillend. Charafedinne G. geeft toe dat hij de auto bestuurde waarmee de drie vanuit Amsterdam op en neer reden, maar hij had naar eigen zeggen geen idee wat ze gingen doen. Het OM zegt niets van het verhaal van G. te geloven. De officier van justitie zegt dat hij aanvankelijk loog. Ook Faissal B. zei niet te weten wat de bedoeling was. Hilal A. B. zou de granaat op het supportershome hebben geplakt, maar hij zwijgt daarover.

Kleinere rol

Het OM eist vandaag tegen de 18-jarigen twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tegen de 21-jarige G., die volgens justitie een kleinere rol zou hebben, is 18 maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook hij zou een proeftijd van twee jaar moeten krijgen volgens het OM.

Volgens de officier van justitie is er niks mis is met rivaliteit tussen voetbalclubs, maar die hoort op het voetbalveld. “Het ophangen van een granaat is puur crimineel gedrag.” Een kwalijke zaak volgens het OM. “De mannen hebben geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor het gevaar, de angst en de onrust die ze hiermee hebben veroorzaakt.”

Hakenkruizen

De granaat werd 9 april op het supportershome van ADO aangetroffen. Naast de handgranaat stonden drie rode kruizen, het stadswapen van Amsterdam. Volgens justitie ging het om een wraakactie voor de meerdere vernielingen die ADO-hooligans eerder dit jaar aanrichtten in de stad van hun rivaal Ajax. Daar werden ’s nachts meerdere gebouwen besmeurd met leuzen en hakenkruizen. Het standbeeld De Dokwerker werd beklad met groen-gele verf, de clubkleuren van ADO.

Camerabeelden

Van de daders ontbrak na de vondst van de handgranaat ieder spoor. De drie mannen kwamen uiteindelijk bij toeval in beeld als verdachten. De Mercedes waarin ze zaten werd op de avond van 8 april aan de kant gezet door de politie op de A4 bij Schiphol. Het explosief was op dat moment echter nog niet gevonden. Wel zagen de agenten een blauwe plastic tas met daarin ducttape en een spuitbus. Het explosief bij het supportershome was met ducttape vastgeplakt en voor de drie rode kruizen op de wand was waarschijnlijk een spuitbus gebruikt.



De mannen zeiden tegen de agenten bij een shishalounge te zijn geweest. Hun gegevens werden genoteerd en ze mochten hun weg vervolgen. Later bleek uit camerabeelden dat de Mercedes met de drie verdachten niet naar een shishalounge was geweest, maar rechtstreeks naar het ADO stadion was gereden. Op 23 april werden de mannen aangehouden.

Extra aandacht

De jonge verdachten woonden allen nog bij hun ouders ten tijde van het incident. Tijdens de rechtszaak bleek dat de mannen tot het incident weinig in aanraking zijn geweest met justitie. Wel staat Faissal B. in de Top400 van Amsterdam. Personen op deze lijst krijgen extra aandacht van de gemeente en organisaties als de politie, GGD en jeugdbescherming.

Boos

Bij ADO Den Haag werd met boosheid en onbegrip gereageerd op de vondst van de handgranaat. “Als je beseft wat hier had kunnen gebeuren, dan krijg je koude rillingen,” zei Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf.