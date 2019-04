Celstraf en voorwaardelijke boete lid We Are Here

M. probeerde op 4 juni na een mislukte kraakpoging van het voormalig VN-gebouw aan de Weesperzijde in Amsterdam alsnog binnen te dringen en vernielde daarbij een deur.



We Are Here is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die al jaren rondtrekt in Amsterdam en Amstelveen, van kraakpand naar kraakpand. Op dit moment verblijven ze in Amstelveen. Op de bewuste dag was M. met zijn groep uit gekraakte panden in Amsterdam-Oost gezet.



Vernieling

De politierechter verklaarde bewezen dat M. zich schuldig heeft gemaakt aan lokaalvredebreuk en vernieling. Bij de actie aan de Weesperzijde waren ongeveer dertig leden van We Are Here aanwezig, gevolgd door diverse media.



M. heeft de opgelegde celstraf al in voorarrest uitgezeten. Het Openbaar Ministerie had 150 euro boete en een week voorwaardelijke cel geëist.



