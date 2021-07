Celstraf en tbs voor man die vriendin probeerde te wurgen

De vrouw wist via De Boelelaan te ontkomen. Beeld Marc Driessen

Het delict vond bij de man thuis plaats. Zijn vriendin hield aan het geweld zwaar lichamelijk letsel over en kampt daarnaast met de psychische gevolgen ervan.

De vrouw heeft verklaard dat haar vriend haar met zijn vuist in haar gezicht sloeg, tot ze bewusteloos raakte. Telkens wanneer ze bijkwam, sloeg hij haar weer. Later probeerde hij haar te wurgen, schreeuwde hij dat ze dood moest, en zette hij een mes op haar keel en buik. Ondertussen ging het slaan door.

De vrouw kon uiteindelijk na middernacht ontkomen uit de woning. Ze stapte snel een bus in op de Boelelaan (Zuid). De buschauffeur zag dat de vrouw onder het bloed zat en nauwelijks uit haar ogen kon kijken, omdat die waren dichtgeslagen. Ze was in paniek en riep dat de deuren snel dicht moesten, omdat ‘hij me niet te pakken mag krijgen’.

Bij de spoedeisende hulp werden later een gebroken neus en hersenschudding geconstateerd. Ook had ze bloeduitstortingen op meerdere plekken in haar gezicht, hals, rug, armen en benen.

In de straf van de rechtbank weegt mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijdt.

Om de kans op herhaling te verkleinen is het noodzakelijk dat hij langdurig en intensief wordt behandeld, stelt de rechtbank. Onder meer daarom krijgt hij ook tbs opgelegd. De man moet 4.000 euro schadevergoeding betalen.