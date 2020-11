Celstraf en tbs voor beslechten burenruzie met hockeystick

De man beweert de hockeystick bij zich gedragen te hebben omdat hij zich onveilig voelde. Beeld shutterstock

Dat staat in een vonnis dat de Amsterdamse rechter donderdag heeft gewezen. De man is schuldig bevonden aan poging tot doodslag en zware mishandeling.

De vrouw liep op 4 november 2019 met haar drie kinderen van 5, 7 en 9 jaar oud, die ze net van de basisschool had opgehaald. Op dat moment was ze 23 weken zwanger. Ter hoogte van de Barbusselaan, nabij metrostation Strandvliet, liep ze door een tunneltje.

‘Hij slaat haar dood’

Daar was de 36-jarige man met zijn dochtertje achterop de fiets. Een getuige zag even later dat die man met zijn hockeystick het slachtoffer achtervolgde tot in haar portiek. Hij bleef op haar in slaan totdat ze het bewustzijn verloor. Twee buurmeisjes die het zagen gebeuren, probeerden de hulp in te roepen van hun vader, en schreeuwden via de intercom: “Hij slaat haar dood!”

De vrouw heeft een breuk in haar schedel opgelopen en haar handen verbrijzeld, omdat ze daarmee probeerde de klappen op te vangen. Haar pink moest geamputeerd worden. De man die haar aanviel stelde dat de man van het slachtoffer de aanval heeft uitgelokt, en dat hij de hockeystick bij zich droeg omdat hij zich angstig voelde en wilde verweren.

Posttraumatische stressstoornis

Volgens experts die de rechtbank heeft geraadpleegd, is de man lichtelijk verstandelijk beperkt en lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis. Bovendien zou hij aan persoonlijkheidsveranderingen leiden door een herseninfarct. Dat zou zijn impulsieve, gewelddadige handelen verklaren.

De man en de vrouw waren al jarenlang verwikkeld in een burenruzie met elkaar. Tussen 2015 en 2019 zijn door beide partijen meermaals meldingen en aangiften gedaan bij de politie.

De man moet ook bijna 40.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.