Céline van Balen (1965-2023) fotografeerde de kwetsbaren in de samenleving en liet daarbij altijd hun schoonheid zien

Céline van Balen in 1999. Beeld Koos Breukel

‘Ik geef bewust geen informatie over de mensen die ik fotografeer, het beeld mag wat mysterieus zijn,’ vertelde Van Balen in een interview. ‘Titels blokkeren de fantasie, hinderen de toeschouwer om te kijken, zelf te ontdekken wat hij ziet. Ik wil niet dat hij meteen een oordeel klaar heeft: o, dus dat is een junk, en die een werkloze.’

Céline van Balen richtte haar lens bij voorkeur op kansarme en kwetsbare individuen: vrouwen met anorexia, zwervers, alcoholisten en drugsverslaafden. Een reeks kleurenfoto’s van moslimmeisjes getuigt van een meer objectiverende blik. Hun gezichten zijn van dichtbij tegen een ongedefinieerde achtergrond vastgelegd, met een intensiteit die herinnert aan geschilderde Madonna’s uit oude altaarstukken. De serie geldt tegenwoordig als een icoon van de Nederlandse fotografie.

Kunstwereld

Céline van Balen overleed op 1 april aan kanker en werd op 8 april gecremeerd op De Nieuwe Ooster. Dat het nieuws nu pas bekend is geworden, is tekenend voor de manier waarop Van Balen de kunstwereld de rug had toegekeerd. In 2004 stopte ze met fotograferen, nadat ze steeds meer moeite kreeg met de druk van het produceren, exposeren en presteren. Haar gemoed was slecht bestand tegen het succes en de vage beloftes en hoge verwachtingen die daarmee gepaard gingen. Ze kampte met een drugsverslaving waardoor haar sociale leven langzaam afbrokkelde.

In 1991 deed Van Balen als werkloze een cursus fotografie. Ze werd direct bloedfanatiek. ‘Ik kocht een tweedehands Olympus spiegelreflex, en zwierf door de stad, elke dag, om mensen te zoeken.’ Dat waren aanvankelijk drugsverslaafden, alcoholisten en zwervers.

Ze nam het fotograferen uiterst serieus. Nadat ze zes jaar later afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie werd ze al snel vergeleken met succesvolle fotografen als Rineke Dijkstra en Hellen van Meene. Ze werkte voor belangrijke opdrachtgevers en maakte een serie van 34 foto’s voor Document Nederland. Voor deze jaarlijkse foto-opdracht van het Rijksmuseum maakte Van Balen portretten van zevenjarigen die ernstig en volwassen poseren. Ook andere fotoseries werden aangekocht door musea en grote collecties in binnen- en buitenland.

Perfectionist

Collega-fotograaf Koos Breukel roemt haar ‘koesterend oog’. “Ze vond haar modellen vaak aan de rand van de samenleving, maar in haar foto’s komt altijd de schoonheid van de mens naar voren.” Naast de realiteit van het beeld vraagt ook de realiteit van het medium in de foto’s van Van Balen nadrukkelijk de aandacht. Zo zijn de portretten niet uitgekaderd of van een passe-partout voorzien, maar blijven de zwarte randen van het negatief steeds zichtbaar in de afdrukken. Je ziet wat je ziet.

Van Balen was een enorme perfectionist. Samen met meesterdrukker Peter Svenson ontwikkelde ze een manier om haar afdrukken zo te behandelen dat een soort satijnen oppervlak ontstond. Door een groothoeklens te gebruiken en heel dicht op de huid te fotograferen, ontstonden foto’s met een een indringende aanwezigheid.

In 2002 volgde een grote tentoonstelling in Haarlem, ter gelegenheid waarvan een prachtig boek uitkwam met een voorwoord van Remco Campert: ‘Wij zijn onopgemerkt, want dat komt iedereen beter uit. Wij zijn wat als onbruikbaar achterblijft. De wereld heeft ons in zijn angst besmet te raken terzijde geschoven. Door ons niet te zien wil men ons ontdekken. Toch leven wij. Die hardnekkige vlam valt niet uit te trappen.’