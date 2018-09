Cel voor ruïneren van kinderlevens

Zijn zoon Franko (29) is vrijgesproken van mensenhandel, maar krijgt 121 dagen cel, vooral voor mishandeling. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel geëist voor vader P., omdat hij zijn kinderen in Amsterdam en andere grote steden jarenlang zou hebben gedwongen tot zakkenrollen.



Enkele kinderen moesten op hun tiende al gaan stelen. P. zou enkele van zijn soms heel jonge kinderen hebben onttrokken aan het toezicht van hun voogd of een gesloten inrichting.



In juni 2016 werd vrijwel het volledige gezin in Spanje aangehouden in vervuilde woningen in Barcelona.



Tegen zoon Franko hadden de officieren van justitie drie jaar cel gevorderd voor het uitbuiten van zijn jonge vrouw, die hij zou hebben mishandeld en tot zakkenrollen hebben aangezet op stations en andere drukke plekken.



De rechtbank vindt een bescheiden straf afdoende.



De aanklagers verwijten verdachten dat ze de kinderen onder 'middeleeuwse' en 'mensonterende' omstandigheden lieten opgroeien, hen nauwelijks onderwijs liet genieten en hen van jongs af 'elke kans op een normale toekomst hebben onthouden'.