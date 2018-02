Cel voor neersteken medebewoner in azc in Noord

Om onduidelijke reden stak de man in de avond van 17 februari 2017 het slachtoffer met een mes in zijn bovenarm. Ook twee andere bewoners die door het rumoer wakker werden en hem aanspraken, werden door de man bedreigd met het mes. Daarbij riep hij onder meer: "I will fucking kill you."



Volgens de rechtbank heeft hij hiermee bij deze en ook andere bewoners het gevoel van onveiligheid veroorzaakt, wat is meegewogen in zijn straf.



De rechter acht echter niet bewezen dat hij de medebewoner probeerde te doden of zwaar lichamelijk letsel wilde toebrengen en spreekt hem daarvan vrij.